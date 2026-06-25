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Sommergeschichten: Nicole Bircher auf Besuch bei Seidenraupen, Pilzsammlern und Strahlern

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MEDIENMITTEILUNG

Die 11. Staffel von «landuf, landab» startet am 01. Juli

Sommergeschichten: Nicole Bircher auf Besuch bei Seidenraupen, Pilzsammlern und Strahlern

Zürich, 25. Juni 2026 – In der neuen Staffel der Sommerserie «landuf, landab» reist Moderatorin Nicole Bircher erneut durch die Schweiz. In zehn Folgen geht es von Yverdon-les-Bains nach Disentis, von Bellinzona ins Zurzibiet: Überall warten Regionen, die entdeckt werden wollen und Begegnungen, die Eindruck hinterlassen. Ab dem 01. Juli wöchentlich bei Joyn und ab dem 08. Juli 2026 jeweils am Mittwoch um 19.45 Uhr in SAT.1 Schweiz.

« landuf, landab» porträtiert das Leben in der Schweiz in seiner ganzen Vielfalt - immer nah an der eindrucksvollen Natur und den Menschen in der Region. Nicole Bircher trifft auf eine Schlossbewohnerin, einen Trüffelsucher und eine Hüterin eines alten Handwerks. Im Zentrum steht neben der Region besonders die persönliche Begegnung mit den Menschen, die in ihr verwurzelt sind.

EPISODENÜBERSICHT

Sendung 01: Niederbauen (NW)

ab 01.07. auf Joyn, 08.07. in SAT.1 Schweiz

Die erste Folge führt Nicole Bircher auf den Niederbauen. Hoch über dem Vierwaldstättersee begegnet sie Menschen, deren Alltag von Natur, Tradition und Weitblick geprägt ist: Gleitschirm-Pionier Franz Tanner, der als „Adler von Emmetten“ die Freiheit der Lüfte erlebt und weitergibt, Schlossbewohnerin Anja Oehen zwischen Geschichte und Gegenwart sowie Familie Barmettler, deren Leben auf der Alp - zumindest im Sommer - vom Rhythmus der Natur bestimmt wird.

Sendung 02: Seetal / Lenzburg (AG)

ab 08.07. auf Joyn, 15.07. in SAT.1 Schweiz

Diese Woche geht’s ins Seetal im Kanton Aargau. Sandro Detig berichtet von seiner unglaublichen Atlantiküberquerung per Ruderboot und den Tücken dieses einzigartigen Abenteuers. Mit Jörg Kyburz geht es auf einen Achtsamkeits-Trail und zu den Gebrüdern Döbeli, die sich als Schwinger und innovative Landwirte gleich selbst mit Proteinen versorgen.

Sendung 03: Bellinzona e Valli (TI)

ab 15.07. auf Joyn, 22.07. in SAT.1 Schweiz

In der dritten Woche führt die Reise ins Tessin: Adrian Feitknecht zeigt auf seinem Biohof, wie traditioneller Getreideanbau, nachhaltige Landwirtschaft und moderne Bio-Ideen Hand in Hand gehen. Carlotta Giacometti vermittelt in der Scuola Alpina Wissen über das Leben in den Bergen. Alessandra Bernardi bereitet die Capanna Bovarina auf die Sommersaison vor und gibt Einblicke in den abwechslungsreichen Alltag als Hüttenwartin.

Sendung 04: Gstaad / Saanenland (BE)

ab 22.07. auf Joyn, 29.07. in SAT.1 Schweiz

In Gstaad trifft Nicole Bircher Mathias von Siebenthal, der sich mit Leidenschaft der Zucht und Pflege von Saanenziegen widmet. Sandra Walker verleiht als Chalet- und Schriftenmalerin Holzfassaden einen unverwechselbaren Charakter. Pilz-Koryphäe Bert Inäbnit weiht Nicole Bircher in die Geheimnisse der Pilzsuche ein.

Sendung 05: Yverdon-les-Bains (VD)

ab 29.07. auf Joyn, 05.08. in SAT.1 Schweiz

Diese Woche führt die Reise in die Region Yverdon-les-Bains. Trüffelsucher Alain Jutzeler zeigt Nicole Bircher die geheimnisvolle Welt der edlen Pilze; Laetitia Urfer gestaltet kunstvolle Surfbretter aus lokalem Holz und Sandra Knispel gibt faszinierende Einblicke in die “Grande Cariçaie”, eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete der Schweiz.

Sendung 06: Zurzibiet (AG)

ab 05.08. auf Joyn, 12.08. in SAT.1 Schweiz

Im aargauischen Zurzibiet liegt Dominik Binders Zimberihof, wo Landwirtschaft, Tierhaltung und nachhaltige Produktion im Einklang mit der Natur gelingen. Noel und Michel Baumgartner stehen als Jungwinzer für eine neue Generation im Weinbau. Nicole Bircher begleitet Lucian Graf in die faszinierende Welt des Kanu-Freestyle-Sports.

Sendung 07: Napfgebiet (LU/BE)

ab 12.08. auf Joyn, 19.08. in SAT.1 Schweiz

Im Lebenshof Änzi in Romoos wird ersichtlich, wie das Leben für Tiere jenseits der Nutztierhaltung aussehen kann. Daniel Spengeler zeigt Nicole Bircher die Seidenherstellung auf der Fluck Seidenfarm. Die Balmeggbergler sind weitgehend Selbstversorger: Nicole Bircher will von der Gemeinschaft wissen, wie ihr Alltag aussieht.

Sendung 08: Disentis / Sedrun (GR)

ab 19.08. auf Joyn, 26.08. in SAT.1 Schweiz

Dosi Venzin gehörte zu den einzigen Berufsstrahlern in der Schweiz. Heute ist er pensioniert, weiss aber immer noch viel über die faszinierende Technik des Strahlens von Kristallen. Auf Sandra Flepps Erlebnisbauernhof werden Kinder und Erwachsene durch den Alltag der Tiere geführt. Das Naturcamping Viva in Rueras bietet viel Nähe zur Natur und wird von einem reinen Frauenteam geführt.

Sendung 09: Muotathal (SZ)

ab 26.08. auf Joyn, 02.09. in SAT.1 Schweiz

Mirielle und Cécile Schmidig pflegen als juuzende Zwillingsschwestern das traditionelle Naturjuuzen des Muotatals. Michael Gwerder lebt und arbeitet mit seiner Familie auf dem Pragelpass und gibt Einblicke in den herausfordernden und zugleich traditionsreichen Alltag. Der Höhlenforscher Daniel Seiler nimmt die Zuschauer mit in die mystische Unterwelt des Höllochs.

Sendung 10: Leukerbad (VS)

ab 02.09. auf Joyn, 09.09. in SAT.1 Schweiz

Bergführer Ricci Werlen spricht über die Kletterwelt der Region und seine Faszination für die Via Ferrata. Ärztin Tildi Zinsstag hegt eine grosse Leidenschaft für Kamele: Sie erzählt von ihrem aussergewöhnlichen Engagement für Mensch und Tier. Petra Rosky lebt als Älplerin auf der Fluhalp und berichtet von ihrer Verbundenheit zur traditionellen Alpwirtschaft.

Über die Sendung «landuf, landab»

Moderatorin Nicole Bircher ist mit ihrer ungezwungenen und charmanten Art das Gesicht der Sendung. Sie liebt die Natur, ist neugierig auf Begegnungen und stellt sich immer wieder neuen Herausforderungen. Kein Berg ist ihr zu hoch, keine Wanderung zu steil und keine Aktivität zu anspruchsvoll. Zusammen mit Einheimischen vor Ort gibt Nicole Informationen und so manchen geheimen Tipp zu Land und Leuten. Dem Zuschauer stellt Nicole nicht nur die Besonderheiten verschiedener Regionen vor, sondern vermittelt aktuelle News von dort und gibt sicher auch den einen oder anderen Insider-Tipp für Kurztrips und Freizeit.

Ausstrahlung

Ab 01. Juli wöchentlich auf Joyn: www.joyn.ch/serien/landuf-landab

Ab 08. Juli wöchentlich in SAT.1 Schweiz: www.sat1.ch/tv/landuf-landab

Ausstrahlungstage: Mittwoch, Wiederholung jeweils am Sonntag

Ausstrahlungszeit: 19.45 Uhr

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt mehr als 50 Live-TV-Sender und rund 50’000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie „Forsthaus Rampensau“, Serien wie der SAT.1-Erfolg „Die Landarztpraxis“, zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Weitere Infos unter www.joyn.ch

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