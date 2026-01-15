Harley-Davidson Switzerland GmbH

Für 2026 stellt Harley-Davidson neue Fahrzeuge aus den Familien Grand American Touring, Trike, Adventure und Custom Vehicle Operations vor

FÜR 2026 STELLT HARLEY-DAVIDSON NEUE FAHRZEUGE AUS DEN FAMILIEN GRAND AMERICAN TOURING, TRIKE, ADVENTURE UND CUSTOM VEHICLE OPERATIONS VOR

Mit der neuen Enthusiast Collection „Liberty Edition“ werden 250 Jahre USA gefeiert

MILWAUKEE, 15. JANUAR 2026 – Auf seiner Website H-D.com stellt Harley-Davidson 13 neue Modelle vor, die das Portfolio für 2026 ergänzen, und auf seinem YouTube-Kanal präsentiert das Unternehmen das Video „Model Year 2026 Reveal – Chapter Two – January 14th“.

Zu den Neuheiten gehören die Street Glide Limited und die Road Glide Limited – eine spannende Weiterentwicklung der Harley-Davidson Grand American Touring Plattform. Die neuen Trikes Street Glide 3 Limited und Road Glide 3 heben den Stil, die Leistung und den Komfort von dreirädrigen Maschinen auf ein neues Niveau. Mit der vielseitigen Pan America 1250 Limited kommt ein neues offroadtaugliches Adventure Touring Bike ins Programm. Die drei Modelle der Enthusiast Collection „Liberty Edition“ feiern mit exklusiven Lackierungen und Graphics das 250-jährige Jubiläum der Gründung der USA. Mit fünf weiteren Modellen rundet die Kollektion der limitierten Custom Vehicle Operations (CVO) Bikes mit aussergewöhnlichen Lackierungen und besonders beeindruckender Power die Harley-Davidson Motorradpalette für 2026 ab. Alle neuen Modelle werden in Kürze weltweit bei autorisierten Harley-Davidson Händlern erhältlich sein.

Überblick über die neuen 2026er Harley-Davidson Modelle:

Neu: Street Glide Limited und Road Glide Limited: Diese luxuriösen Grand American Touring Bikes sind wie geschaffen für Kunden, die Wert auf Luxus, Leistung und Langstreckenkomfort für Fahrer und Beifahrer legen. Beide Modelle bieten das jüngste Grand American Touring Design, diverse technische Optimierungen sowie die hohe Leistung des neuen Milwaukee-Eight VVT 117 Antriebsstrangs, ein neu gestaltetes Grand Tour Pak (Topcase), ein leistungsstarkes H-D Audiosystem powered by Rockford Fosgate, Harley-Davidson Skyline OS inklusive Navigationssystem auf einem grossen Touchscreen-Display und eine Vielzahl neuer Komfort- und Ausstattungsfeatures.

Einmal mehr steht Harley-Davidson für das zeitlose Streben nach Abenteuer und Freiheit. Unter H-D.com erfährt man alles über das komplette Sortiment an Harley-Davidson Fahrzeugen der Baureihen Grand American Touring, Sport, Adventure Touring, Cruiser und Trike sowie über Harley-Davidson Certified Gebrauchtmaschinen, Genuine Motor Parts & Accessories, MotorClothes Bekleidung und Accessories sowie Financial Services.

* Änderungen vorbehalten

###

Technische Daten* und unverbindliche Preisempfehlungen*

Neu: Street Glide Limited ( FLHXL)

Milwaukee-Eight VVT 117

Leistung kW (PS)/U/min: 80 (109)/5.020, Drehmoment Nm/U/min: 175/3.500

UVP: D ab 35.600 Euro, A ab 42.900 Euro, CH ab 33’900 CHF

Neu: Road Glide Limited (FLTRXL)

Milwaukee-Eight VVT 117

Leistung kW (PS)/U/min: 80 (109)/5.020, Drehmoment Nm/U/min: 175/3.500

UVP: D ab 35.600 Euro, A ab 42.900 Euro, CH ab 33’900 CHF

Neu: Street Glide 3 Limited ( FLHLT)

Milwaukee-Eight VVT 117

Leistung kW (PS)/U/min: 78 (106)/5.020, Drehmoment Nm/U/min: 170/3.500

UVP: D ab 47.700 Euro, A k.A., CH ab 56’400 CHF

Neu: Road Glide 3 ( FLTRT)

Milwaukee-Eight VVT 117

Leistung kW (PS)/U/min: 78 (106)/5.020, Drehmoment Nm/U/min: 170/3.500

UVP: D ab 38.900 Euro, A k.A., CH ab 36’900 CHF

Neu: CVO Street Glide ST (FLHXSTSE)

Milwaukee-Eight 121 HO (High Output)

Leistung kW (PS)/U/min: 94 (128)/5.020, Drehmoment Nm/U/min: 193/3.750

UVP: D 50.150 Euro, A 59.900 Euro, CH 48’300 CHF

Neu: CVO Street Glide Limited ( FLHXLSE)

Milwaukee-Eight VVT 121

Leistung kW (PS)/U/min: 86 (117)/5.020, Drehmoment Nm/U/min: 183/3.500

UVP: D ab 50.500 Euro, A ab 60.800 Euro, CH ab 48’800 CHF

Neu: CVO Street Glide 3 Limited ( FLHLTSE)

Milwaukee-Eight VVT 121

Leistung kW (PS)/U/min: 86 (117)/5.020, Drehmoment Nm/U/min: 182/3.500

UVP: D ab 59.900 Euro, A k.A., CH ab 56’400 CHF

Modellgepflegt: CVO Road Glide ST ( FLTRXSTSE)

Milwaukee-Eight 121 HO (High Output)

Leistung kW (PS)/U/min: 94 (128)/5.020, Drehmoment Nm/U/min: 193/3.750

UVP: D ab 50.150 Euro, A ab 59.900 Euro, CH ab 48’300 CHF

Modellgepflegt: CVO Street Glide ( FLHXSE)

Milwaukee-Eight VVT 121

Leistung kW (PS)/U/min: 86 (117)/5.020, Drehmoment Nm/U/min: 183/3.500

UVP: D 53.650 Euro, A 64.780 Euro, CH 50’650 CHF

Neu: Pan America 1250 Limited (RA 1250L)

Revolution Max 1250

Leistung kW (PS)/U/min: 111 (151)/8.750, Drehmoment Nm/U/min: 124/6.750

UVP: D ab 26.900 Euro, A ab 31.900 Euro, CH ab 25’700 CHF

Neu: Enthusiast Collection „Liberty Edition“ Street Glide

Milwaukee-Eight 117

Leistung kW (PS)/U/min: 80 (109)/5.020, Drehmoment Nm/U/min: 175/3.500

UVP: D 35.900 Euro, A 43.900 Euro, CH 34’300 CHF

Neu: Enthusiast Collection „Liberty Edition“ Street Glide 3 Limited

Milwaukee-Eight VVT 117

Leistung kW (PS)/U/min: 78 (106)/5.020, Drehmoment Nm/U/min: 170/3.500

UVP: D 51.150 Euro, A k.A., CH 49’150 CHF

Neu:Enthusiast Collection „Liberty Edition“ Heritage Classic

Milwaukee-Eight 117 Classic

Leistung kW (PS)/U/min: 68 (92)/5.020 (34(46)/5.020**), Drehmoment Nm/U/min: 156/2.750 (113/2.000**)

UVP: D 29.800 Euro, A 35.500 Euro, CH 29’200 CHF

* Änderungen vorbehalten

** leistungsreduziert

HARLEY-DAVIDSON MEDIENSTELLE SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA Pablo Morales c/o Brand Affairs AG Office +41 44 254 80 00 Mühlebachstrasse 8 / 8008 Zürich / Switzerland

