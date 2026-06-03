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Der Schweizer Kinohit «Love Roulette» ist ab 4. Juni kostenlos auf Joyn verfügbar

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Medienmitteilung

Kinoerfolg «Love Roulette» ab 4. Juni kostenlos auf Joyn

Zürich, 03. Juni 2026 - Der erfolgreiche Schweizer Kinofilm «Love Roulette» von Autorin und Hauptdarstellerin Yvonne Eisenring ist ab dem 4. Juni auf der Streamingplattform Joyn verfügbar. Nach ausverkauften Vorstellungen, einem positiven Medienecho und internationalen Gastspielen, unter anderem mit einer Vorführung in New York, erreicht die moderne Liebeskomödie damit ein noch breiteres Publikum.

« Love Roulette» erzählt die Geschichte von Charlie und Tom, die nach 15 gemeinsamen Jahren kurz vor der Hochzeit plötzlich kalte Füsse bekommen und beschliessen, ihre Beziehung zu öffnen. Regie führte Chris Niemeyer, vor der Kamera stehen neben Yvonne Eisenring unter anderem Max Hubacher, Dominique Devenport, Mike Müller und Gülsha Adilji. Produzent ist die tellfilm GmbH.

Andrea Haemmerli, Managing Director der Seven.One Entertainment Group Schweiz:

„Wir freuen uns sehr, dass wir ‹Love Roulette› schon bald allen bestehenden und neuen Fans kostenlos zugänglich machen können. Der grosse Erfolg des Films zeigt, wie gut starke Schweizer Geschichten beim Publikum ankommen. Solche Produktionen sichtbar zu machen und zu fördern, ist uns ein wichtiges Anliegen.“

«Love Roulette» ist ab dem 04. Juni bei Joyn zu sehen und läuft am 26. Oktober um 20.15 Uhr auf ProSieben Schweiz. Der Film wird ausserdem bei Joyn Deutschland und Joyn Österreich in einer deutschen Synchronfassung gezeigt.

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt mehr als 50 Live-TV-Sender und rund 50’000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie „Forsthaus Rampensau“, Serien wie der SAT.1-Erfolg „Die Landarztpraxis“, zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Weitere Infos unter www.joyn.ch

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