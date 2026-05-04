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Sandro Zinggeler auf der Suche nach der ganz besonderen Zutat

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Der Sommer steht vor der Tür, damit meldet sich auch die Lust aufs Grillieren wieder. Passend zum Start in die schönste Zeit des Jahres geht «Grill Club» in eine neue Runde.

MEDIENMITTEILUNG

«Grill Club»: Kulinarischer Roadtrip durch die Schweiz

Sandro Zinggeler auf der Suche nach der ganz besonderen Zutat

Zürich, 04. Mai 2026 - Der Sommer steht vor der Tür und damit meldet sich auch die Lust aufs Grillieren wieder. Passend zum Start in die schönste Zeit des Jahres geht «Grill Club» in eine neue Runde: Ab dem 17. Mai 2026 bei Joyn und ab dem 24. Mai 2026 in SAT.1 Schweiz.

In der sechsten Staffel begibt sich Koch und Foodscout Sandro Zinggeler erneut auf einen genussvollen Roadtrip quer durch die Schweiz. Dabei führen ihn seine kulinarischen Abenteuer nach Arosa, wo er mit Heu kocht, nach Glarus, wo er der Kult-Zutat Schabziger näherkommt, in eine Regionen, in der zu seiner Überraschung Reis angebaut wird sowie auf eine Rinder-Ranch im Aargau, wo er den Cowboy in sich entdeckt. Ob Aroniabeeren direkt vom Feld, Heusirup nach kurvenreicher Anfahrt oder das älteste Markenprodukt der Schweiz: Sandro taucht tief in die Welt regionaler Produzent:innen ein und erlebt hautnah, wie vielfältig die Schweizer Genusslandschaft ist.

In der Hauptrolle auf dem Grill: Fleisch

Neben den regionalen Spezialitäten spielt im « Grill Club» ein weiterer Star die Hauptrolle: Fleisch. Sorgfältig ausgewählt und vorbereitet von Fleischfachmann Philipp Glauser und stets passend zur jeweiligen Region.

Das Besondere auch in der sechsten Staffel: Sandro weiss im Voraus nicht, welche Zutat und welches Fleischstück ihn erwarten. Erst vor Ort wird er mit der Herausforderung konfrontiert und muss daraus spontan ein schmackhaftes Grillgericht entwickeln. Dabei ist nicht nur sein kulinarisches Können gefragt, sondern auch Improvisationstalent, Neugier und eine Portion Abenteuerlust.

«Grill Club» bietet auch in der neuen Staffel spannende Begegnungen, überraschende Zutaten und inspirierende Ideen für den Grill zu Hause; von rustikal bis raffiniert.

Ab 17. Mai auf Joyn und ab 24. Mai jeweils am Sonntag um 19.55 Uhr in SAT.1 Schweiz. Die Sendung wird unterstützt von Bell.

Episodenguide

Episode 1: Stone Ranch

Am 17. Mai auf Joyn | am 24. Mai in SAT.1

Sandro Zinggeler besucht die Stone Ranch im aargauischen Wegenstetten, hilft dort beim Treiben der Kälber und taucht in den wilden Westen ein. Jetzt muss er beweisen, dass auch ein Koch ein Cowboy sein kann.

Episode 2: Aroniabeeren

Ab 17. Mai auf Joyn | am 31. Mai in SAT.1

In der zweiten Folge besucht Sandro Zinggeler ein wahres Schlaraffenland: Ein ganzer Gemüsehof im freiburgischen Kerzers steht ihm zur Verfügung, und er kann sein Glück direkt vom Stängel pflücken.

Episode 3: Heusirup

Ab 17. Mai auf Joyn | am 07. Juni in SAT.1

Nach 365 Kurven wartet mit selbstgemachten Heusirup ein besonderes Naturprodukt auf Sandro Zinggeler. Doch die eigentliche Herausforderung beginnt erst am Feuer – mit einem Fleischstück, das er noch nie zuvor zubereitet hat.

Episode 4: Schabziger

Ab 17. Mai auf Joyn | am 14. Juni in SAT.1

Im wunderschönen Zigerschlitz wartet das älteste Markenprodukt der Schweiz auf Sandro Zinggeler. Doch ob er den speziellen Ziger-Geschmack mit einem Pouletschenkel harmonisch verbinden kann, zeigt sich erst am Feuer.

Episode 5: Riz du Vully

Ab 17. Mai auf Joyn | am 21. Juni in SAT.1

In Vully am Murtensee wartet mit einheimischem Reis eine besondere Zutat auf Sandro Zinggeler. Die Nähe zum Wasser prägt auch die Wahl der Begleitung und bringt Meer-Aromen direkt auf den Rost.

Episode 6: Kloster / Tannenschösslinge Latwerge

Ab 17. Mai auf Joyn | am 28. Juni in SAT.1

Im Appenzell muss Sandro Zinggeler für seine Kochsünden büssen. Zwischen Sonnenschein und Regenschauer, perfekter Garstufe und verbrannten Momenten steckt das heutige Abenteuer voller Überraschungen.

Episode 7: Biber

Ab 17. Mai auf Joyn | am 05. Juli in SAT.1

Zum Staffelende kehrt Sandro Zinggeler in seine Heimat zurück und muss sich im Zürcher Oberland in der Backstube beweisen. Zwischen Mehl und Glut zeigt sich am Feuer ein letztes Mal, ob er der wahre Grillchef ist.

Sandro Zinggeler: Food Artist, Spitzenkoch und Kreativkopf

Der 34-jährige Sandro Zinggeler arbeitete in mehreren hochdekorierten Hotel- und Restaurant-Küchen, bevor er sich nach einem Abstecher im 3-Sterne-Restaurant Akelarre in San Sebastian zur Selbständigkeit entschied. 2009 gewann er den Titel «Jungkoch des Jahres», ein Jahr später den ICD Award «New Talent» in Davos. 2015 gründete Sandro, damals knapp 25 Jahre alt, das Unternehmen Sandro Zinggeler Food Art sowie die foocon GmbH. Immer wieder macht der Kreativkopf mit innovativen Gastro-Projekten auf sich aufmerksam, etwa mit aussergewöhnlichen Pop-up-Restaurants und zuletzt mit seiner kulinarischen Werbeagentue focoon, für die er professionellen Video-Content aus der Küche herstellt. Vor «Grill Club» moderierte er bereits die Sendungen «LandLiebe TV» und «Foodventure» auf SAT.1 Schweiz.

JOYN Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt mehr als 50 Live-TV-Sender und rund 50’000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie „Forsthaus Rampensau“, Serien wie der SAT.1-Erfolg „Die Landarztpraxis“, zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Weitere Infos unter www.joyn.ch

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