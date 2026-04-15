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TrendAI und Anthropic bündeln Kräfte zur Stärkung der KI-Sicherheit

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TrendAI und Anthropic bündeln Kräfte zur Stärkung der KI-Sicherheit

Enterprise-Geschäftsbereich von Trend Micro beschleunigt Transformation zum führenden Anbieter im Bereich KI-Sicherheit

Wallisellen, 15. April 2026 – TrendAI™, der Enterprise-Cybersecurity-Geschäftsbereich von Trend Micro, gibt heute eine strategische Zusammenarbeit mit Anthropic bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden Claude-Modelle in die gesamte Cybersicherheits-Plattform von TrendAI integriert, um agentenbasierte Workflows, Automatisierung sowie KI-native Sicherheitsoperationen zu ermöglichen. Zudem treiben beide Unternehmen die gezielte Bedrohungsforschung zur Identifizierung von Schwachstellen in KI-Systemen und -Infrastrukturen voran. TrendAI wird Claude nutzen, um die Erkennung von Sicherheitslücken zu beschleunigen und und gleichzeitig für koordinierte Massnahmen zur Risikominderung in der Praxis sorgen.

Der Einsatz von Claude bei TrendAI erstreckt sich auf Bedrohungsforschung, reale Risikominimierung, Plattforminnovation sowie die globale Go-to-Market-Strategie. Dies umfasst den gesamten KI-Sicherheitslebenszyklus – von der Schwachstellenerkennung über automatisierte Abwehrmassnahmen bis hin zu KI-nativen Sicherheitsoperationen.

„Seit 35 Jahren ist TrendAI an der Spitze der Cybersicherheit. Durch den Einsatz von Claude für TrendAI Vision One sowie Initiativen wie die TrendAI Zero Day Initiative (ZDI) und Pwn2Own treibt TrendAI die nächste Generation der Schwachstellenerkennung und -meldung voran – und verschafft den Verteidigern damit einen entscheidenden Vorteil”, erklärt Ash Alhashim, Head of Cybersecurity GTM bei Anthropic.

Die Schwerpunkte der Zusammenarbeit umfassen:

Ausbau der KI-Bedrohungsforschung: TrendAI skaliert seine Bedrohungsforschung, um der wachsenden Angriffsfläche im KI-Bereich gerecht zu werden – aufbauend auf bewährten Programmen wie Pwn2Own Berlin im Rahmen der TrendAI ZDI. Dieser Ansatz lässt in der Praxis entdeckte Sicherheitslücken in KI-Systeme einfliessen und hilft dabei, kritische Schwachstellen zu erkennen und zu beheben, bevor sie in Produktionsumgebungen gelangen.

Förderung KI-nativer Innovation: Die Claude-Modelle von Anthropic werden die Plattforminnovation von TrendAI unterstützen und agentenbasierte Workflows, Automatisierung sowie KI-native Security Operations verbessern. Dadurch können Unternehmen Alarmmeldungen reduzieren, schneller reagieren und ihre Sicherheitsmassnahmen parallel zur KI-Nutzung skalieren.

„Wir haben TrendAI ins Leben gerufen, um den Bereich der KI-Sicherheit zu definieren”, sagt Rachel Jin, Chief Platform and Business Officer und Head if TrendA. „In der nächsten Phase geht es darum, diese Vision gemeinsam mit führenden Partnern wie Anthropic global zu skalieren. Unsere umfassende, strategische Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung, Abwehr und Innovation wird die Zukunft der KI-Sicherheit massgeblich gestalten.“

Die Ankündigung erfolgt im Vorfeld des Spark Leadership Exchange von TrendAI, zu dem im Mai in Phoenix, Arizona (USA) über 600 Cybersicherheitsverantwortliche erwartet werden. Anthropic wird gemeinsam mit TrendAI und weiteren Branchenführern auf der Bühne vertreten sein und damit das gemeinsame Engagement für die Gestaltung der Zukunft der KI-Sicherheit sowie den direkten Austausch mit globalen Enterprise-Führungskräften bekräftigen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu TrendAI finden Sie unter: https://www.trendaisecurity.com/de/

Weitere Informationen zur TrendAI Zero Day Initiative (ZDI) finden Sie unter: https://www.zerodayinitiative.com/

Weitere Informationen zu Pwn2Own Berlin finden Sie unter: https://www.zerodayinitiative.com/blog/2026/3/11/announcing-pwn2own-berlin-for-2026

Weitere Informationen zum Spark Leadership Exchange finden Sie unter: https://resources.trendmicro.com/spark-leadership-exchange.html

Pressestelle TrendAI™ c/o BRAND AFFAIRS AG Mischa Keller / MSc Business Administration Partner Telefon: +41 44 254 80 00 E-Mail: trendmicro-media@brandaffairs.ch Mühlebachstrasse 8 / 8008 Zürich / Switzerland