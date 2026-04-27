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vivo eröffnet Schweizer Webshop und lanciert Kamera-Flaggschiff x300 Ultra

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Vivo eröffnet Schweizer Webshop und lanciert Kamera-Flaggschiff x300 Ultra

vivo startet offiziell in der Schweiz und eröffnet eigenen Webshop.

Das neue vivo X300 Ultra ist ab sofort für CHF 1’824 (UVP) in der Schweiz online erhältlich.

Ausgestattet mit ZEISS Triple Prime Lenses und dem weltweit ersten 400-mm-Tele-Extender wird das X300 Ultra den hohen Ansprüchen professioneller Creator gerecht.

Leistungsstarke Hardware mit 6’600-mAh-BlueVolt-Akku, Armor-Glass-Aussenhülle und IP68 und IP69 Zertifizierung sorgen für Widerstandsfähigkeit.

Innovatives Kamera-Flaggschiff mit 6,82-Zoll-Display1, modernem Design und geräteübergreifendem Nutzungserlebnis dank OriginOS 6 Technologie.

Zürich, 27. April 2026 – Mit der Lancierung des X300 Ultra und der Eröffnung eines eigenen Webshop tritt vivo offiziell in den Schweizer Markt ein. Das neue Imaging-Flaggschiff vivo X300 Ultra hebt die Möglichkeiten der Smartphonefotografie dank ZEISS Triple Prime Lenses und weiterentwickelter Farbtechnologie auf ein neues Niveau und sorgt für Aufnahmen in Kinoqualität. Im neuen vivo Webshop sind sämtliche Produkte inklusive des neuen X300 Ultra ab sofort online in der Schweiz verfügbar.

„Mit dem X300 Ultra bringen wir erstmals ein Gerät unserer Ultra-Serie – und damit auch unser bislang innovativstes Kamera-Flaggschiff – in die Schweiz und markieren zugleich unseren offiziellen Markteintritt“, so Martin Wallner, Vice President vivo Österreich und Schweiz. „Gemeinsam mit ZEISS ist es uns gelungen, professionellste Imaging-Technologie in ein Smartphone zu integrieren und Foto- wie Videograf:innen ein aussergewöhnliches Nutzungserlebnis zu bieten.“

Klassische Kameraästhetik trifft modernes Design

Das Design überzeugt mit einem metallischen Kamera-Modul im „Biscuit-Style“, strukturierter Oberfläche sowie einem 6,82-Zoll-Display1. Die Variante in der Farbe “Volcano Black” setzt auf ein Unibody-3D-Glasfaser-Design und wiegt leichte 232 g2. Die Farbvariante “Steppe Green” greift den Farbton analoger Filmästhetik auf und setzt auf ein klassisches Split-Design für einen markanten visuellen Kontrast bei einer Gehäusedicke von nur 8,49 mm.

Professionelle Foto- und Videografie mit ZEISS Triple Prime Lenses

Eines der Herzstücke des vivo X300 Ultra sind die ZEISS Triple Prime Lenses, mit Brennweiten von 85 mm, 35 mm und 14 mm, die selbst in unterschiedlichsten Licht- und Aufnahmesituationen detailreiche Ergebnisse und professionelle Aufnahmen ermöglichen.

Zusätzlich feiert der vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra3 als weltweit erster 400-mm-Tele-Extender seine Premiere und bringt Fortschritte in Vergrösserung, optischer Leistung, Stabilisierung sowie Konstruktion. Die optische 200-MP-Ausgabe4 ermöglicht Aufnahmen in grösserer Distanz und höherer Klarheit als je zuvor.

Das neue X300 Ultra wird auch im Videobereich den Ansprüchen professioneller Creator gerecht: High-Spec Videoaufnahmen auf allen rückseitigen Kameras inklusive Multi-Focal 4K 120 fps 10-Bit-Log-Video sowie Dolby-Vision-Aufnahmen, Log-Aufnahmen und ein Pro-Video-Modus mit einer Steuerung, die sich an professionellen Kino-Kameras orientiert.

Leistungsstarke Performance dank qualitativer Hardware

Im Inneren des X300 Ultra arbeitet der Snapdragon® 8 Elite Gen 5 gemeinsam mit dem Pro-Imaging-Chip VS1+ für eine flüssige, leistungsstarke Performance. Der 6.600-mAh-BlueVolt-Akku5 unterstützt 100 W FlashCharge und 40 W Wireless FlashCharge6. Das 2K ZEISS Master Color Display mit bis zu 4500 Nits lokaler Spitzenhelligkeit erleichtert präzises Framing selbst bei direkter Sonneneinstrahlung.

Dank der Armor-Glass-Aussenhülle und IP68- und IP69-Zertifizierung7 für Schutz gegen Staub und Wasser ist das X300 Ultra besonders widerstandsfähig. Darüber hinaus sorgt die Origin Smooth Engine für dauerhaft hohe Performance und besonders flüssige Bedienung sowie garantierten fünf Jahren OS-Updates und sieben Jahren Sicherheitswartung.

OriginOS 6: plattformübergreifende Nutzung neu interpretiert

Ergänzend zur leistungsstarken Hardware sorgt OriginOS 6 für ein intelligentes, reibungsloses Zusammenspiel aller Funktionen. Das fortschrittliche System löst Barrieren zwischen unterschiedlichen technologischen Ökosystemen gezielt auf und schafft ein durchgängiges, geräteübergreifendes Nutzungserlebnis.

Das vivo Office Kit ermöglicht dadurch produktives Arbeiten auf Windows-, Mac- und iPad-Geräten, ergänzt durch One-Tap Transfer für iPhone8 sowie die intuitive Origin Island zur intelligenten Erkennung von Nutzerintentionen.

Professionelles Erweiterungskit mit Kamera-Cage und Kühl-Ventilator

Zusätzlich stellt vivo mit dem SmallRig Pro Video Rig Kit9 ein professionelles Erweiterungskit vor, das die Videoaufnahmefähigkeiten des X300 Ultra auf ein neues Level hebt. Der Kamera-Cage verfügt über Cold-Shoe-Mounts und Schnellverschluss-Anschlüssen für die nahtlose Integration von Zubehör und wird durch Dual-Hand-Griffe für mehr Stabilität ergänzt. Für eine präzise kreative Steuerung ist der Cage zusätzlich mit physischen Auslöser- und Zoom-Bedienelementen sowie einem mehrstufigen Kühlventilator ausgestattet. In Kombination mit dem X300 Ultra im Telephoto-Extender-Modus – mit Funktionen wie Pro Video, Dual-View und All-in-One Recording – ermöglicht das vivo X300 Ultra ein nahtloses Aufnahmeerlebnis in Kinoqualität.

Direkt online bestellen: der Webshop von vivo liefert auch in die Schweiz

Sämtliche Geräte von vivo, inklusive dem neuen vivo X300 Ultra, sind ab sofort auch in der Schweiz online verfügbar und können bequem über den Webshop von vivo bestellt und nach Hause geliefert werden.

Verfügbarkeit und Preis

Das vivo X300 Ultra mit 6,82-Zoll-Display1 ist in den Farbvarianten „Volcano Black“ und „Steppe Greene“ in der Speichervariante 16 GB + 1TB ab sofort zum Preis von CHF 1’824 (UVP*) im neuen Schweizer vivo-Webshop erhältlich. Weitere Informationen unter: https://vivo-official.com/de/products/x300-ultra

*UVP: Unverbindliche Preisempfehlung, der Handel ist frei in der Gestaltung seiner Verkaufspreise.

1Diagonal gemessen beträgt die Bildschirmgrösse im vollständigen Rechteck 6,82 Zoll. Die tatsächlich sichtbare Displayfläche ist geringfügig kleiner.

2Die tatsächlichen Abmessungen und das Gewicht können aufgrund von Fertigungsprozessen, Messmethoden und Materialunterschieden variieren.

3400 mm äquivalente vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra“ bezeichnet die Verwendung des X300 Ultra zusammen mit dem „vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra“ sowie das Aktivieren der Funktion „Telephoto Extender“ in der Kamera-App. Dadurch kann das Gerät eine optische Brennweite mit 400-mm-Äquivalent erreichen.

4Optische 200 MP werden bei Brennweiten von 35 mm, 85 mm, 200 mm (mit dem 200 mm äquivalenten vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2) sowie 400 mm (mit dem 400 mm äquivalenten vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra) unterstützt.

5Das X300 Ultra verfügt über ein Single-Cell-Design: Die typische Kapazität beträgt 6600 mAh (3,74 V) bei einer typischen Energie von 24,69 Wh; die Nennkapazität beträgt 6395 mAh (3,74 V) bei einer Nennenergie von 23,92 Wh.

6100 W / 40 W FlashCharge bedeutet, dass das Standardladegerät von vivo eine Ladeleistung von bis zu 100 W / 40 W unterstützt. Die tatsächliche Ladeleistung wird je nach Nutzungsszenario dynamisch angepasst.

7Dieses Produkt ist gemäss IEC-Norm 60529 als IP68 und IP69 gegen Spritzwasser, Wasser und Staub geschützt und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Die Schutzwirkung ist nicht dauerhaft und kann durch den täglichen Gebrauch nachlassen. Schäden durch das Eindringen von Flüssigkeiten sollten vermieden werden.

8„One-Tap Transfer“ bezeichnet die Datenübertragung zwischen einem iPhone und dem X300 Ultra. Unterstützt werden iPhone-Modelle ab iPhone 12 mit iOS 17 oder neuer. Die EasyShare-App auf dem iPhone muss auf Version 5.4.0 oder höher aktualisiert sein. Weitere Details und Anwendungshinweise sind in der EasyShare-App auf dem iPhone verfügbar.

9Das vivo SmallRig Pro Video Rig Kit ist mit dem X300 Ultra kompatibel und muss separat erworben werden.

Über vivo

vivo ist ein Technologieunternehmen, das grossartige Produkte mit starkem Fokus auf einzigartige Designs entwickelt, wobei intelligente Geräte und smarte Dienstleistungen im Mittelpunkt stehen. vivo hat sich zum Ziel gesetzt, eine Brücke zwischen Menschen und der digitalen Welt zu schlagen. Durch einzigartige Kreativität ermöglicht vivo seinen Nutzern ein immer bequemeres, mobiles und digitales Leben. Gemäss den Kernwerten des Unternehmens, zu denen Benfen*, Design und Nutzerorientierung gehören, hat vivo eine nachhaltige Entwicklungsstrategie umgesetzt, mit der Vision, ein gesundes, langlebiges weltweit führendes Technologie-Unternehmen zu werden.

* Der chinesische Begriff „Benfen" bedeutet so viel wie: Die richtigen Dinge tun und die Dinge richtig tun - was die ideale Beschreibung von vivo‘s Mission ist, mit Technologie zur Gemeinschaft etwas Gutes beizutragen.

Pressekontakt:

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