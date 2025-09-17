Zürich Tourismus

Exklusive Führungen zum Welttourismustag

Zürich entdecken wie nie zuvor: Exklusive Führungen zum Welttourismustag

Am 26. und 27. September 2025 lädt Zürich Tourismus anlässlich des internationalen Welttourismustags zu besonderen Stadtführungen ein. Nicht nur professionelle Tour Guides, sondern Mitarbeitende aus ganz unterschiedlichen Bereichen von Zürich Tourismus führen die Teilnehmenden zu ihren persönlichen Lieblingsplätzen und eröffnen dabei überraschende neue Perspektiven auf die Stadt. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Die kostenlosen Führungen werden teilweise von professionellen Tour Guides von Zürich Tourismus durchgeführt, teilweise aber auch von Mitarbeitenden aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die zum ersten Mal eine Stadtführung leiten. Sie geben so einen unverwechselbaren Einblick in die Stadt, die sie tagtäglich in der ganzen Welt vermarkten. Das macht die Touren besonders individuell, charmant und authentisch – und sorgt dafür, dass Zürich aus einer ganz neuen Perspektive entdeckt werden kann.

«Diese Aktion ermöglicht es vor allem der lokalen Bevölkerung, Zürich für einen Tag mit den Augen der Gäste zu erleben. Und erfahrungsgemäss entdecken auch Einheimische bei Führungen Überraschendes und lernen ihre Stadt neu kennen», sagt Thomas Wüthrich, Direktor von Zürich Tourismus, und lädt zum Mitmachen ein.

Einmalige Führungen mit Charme-Garantie

Das Programm weicht bewusst von klassischen Touren ab: Die Mitarbeitenden haben ihre individuellen Routen selbst gestaltet und bieten eine Mischung aus spannenden Geschichten, persönlichen Anekdoten und unerwarteten Entdeckungen. Sieben verschiedene Touren werden am 26. und 27. September 2025 insgesamt neunmal angeboten.

Eine Auswahl der diesjährigen Touren:

Sightseeing-Jogging-Tour (4 km & 7 km) – Sira aus dem Team Media Relations verbindet sportliche Bewegung mit spannenden Einblicken in Zürich-West und entlang des Zürichsees.

– Sira aus dem Team Media Relations verbindet sportliche Bewegung mit spannenden Einblicken in Zürich-West und entlang des Zürichsees. Züri brännt! – Die Jugendkrawalle der 80er Jahre – Belinda aus dem Back Office der Tourist Information zeigt die Schauplätze einer Bewegung, die die Kulturlandschaft Zürichs nachhaltig geprägt hat.

– Belinda aus dem Back Office der Tourist Information zeigt die Schauplätze einer Bewegung, die die Kulturlandschaft Zürichs nachhaltig geprägt hat. Alfred Escher – König von Zürich – Michael aus dem Team Tour Guides führt durch das Leben eines Mannes, der wie kaum ein anderer die Stadt und die Schweiz geprägt hat.

– Michael aus dem Team Tour Guides führt durch das Leben eines Mannes, der wie kaum ein anderer die Stadt und die Schweiz geprägt hat. Zwischen Bunker & Letten: Eine Zeitreise durch Wipkingen – Marina aus dem Team Operations erzählt von Transformation, Geschichte und versteckten Ecken des Quartiers.

Teilnahme und Buchungen

Die Führungen finden am Freitag, 26. September 2025, und Samstag, 27. September 2025, statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind jedoch begrenzt. Buchungen sind ab heute online möglich.

Hintergrund: Stadtführungen in Zürich

Stadtführungen sind die einfachste und beste Art, Zürich kennenzulernen. Ob Einheimische oder Gäste: Führungen von Zürich Tourismus erfreuen sich hoher Beliebtheit. Rund 50 professionell ausgebildete Tour Guides tragen dazu bei, die Vielfältigkeit der Stadt zu zeigen – sei es in klassischen Formaten oder wie zum Welttourismustag in überraschend neuen Varianten.

Über Zürich Tourismus Zürich Tourismus ist verantwortlich für das Destinationsmarketing und die touristische Markenprofilierung der Stadt und Region Zürich als vielfältige Tourismusdestination. Das Unternehmen engagiert sich dafür, dass Zürich als nachhaltige und lebenswerte Premiumdestination mit Ferienqualität wahrgenommen wird.

Kontakt Zürich Tourismus Michael Müller, Corporate Communications und Mediensprecher Gessnerallee 3, CH-8001 Zürich T +41 44 215 40 13 michael.mueller@zuerich.com zuerich.com, #visitzurich