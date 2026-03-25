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FHNW; Hochschule für Life Sciences: Hochschule für Life Sciences FHNW verstärkt Kompetenz in Pharmazeutischem Process Engineering

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Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Hochschule für Life Sciences FHNW.

Medienmitteilung, 25. März 2026

Hochschule für Life Sciences FHNW verstärkt Kompetenz in Pharmazeutischem Process Engineering

Das Institut für Pharmatechnologie und Biotechnologie der Hochschule für Life Sciences FHNW, spezialisiert auf praxisnahe Ausbildung und Forschung in pharmazeutischer Prozesstechnologie und Arzneiformentwicklung, stärkt seine Expertise mit einem neuen Professor für Pharmazeutisches Process Engineering. Dieser festigt die Verbindung von praxisnaher Lehre, angewandter Forschung und Industriekooperationen und eröffnet Studierenden neue Möglichkeiten für praxisorientiertes Lernen sowie Industriepartnern Chancen für innovative Lösungen.

Dr. Thomas Vetter studierte Chemieingenieurwesen an der ETH Zürich und vertiefte seine Kenntnisse in Chemical- und Bioengineering. Nach seinem Doktorat zur Kristallisation organischer Moleküle, ausgezeichnet mit dem EFCE Excellence Award, sammelte er Erfahrungen an der University of California in Santa Barbara, sowie in der Industrie bei Eli Lilly & Company in Indianapolis. Anschliessend leitete er als Professor an der University of Manchester eine Forschungsgruppe zu industriellen und fundamentalen Fragestellungen der Partikeltechnologie und Kristallchemie. Von 2020 bis 2025 verantwortete er bei Lundbeck in Kopenhagen ein Department für die Entdeckung und Charakterisierung von Kristallformen neuer Pharmazeutika sowie deren Prozessentwicklung vom Labor- bis zum Mehrhundert-Kilogramm-Massstab.

Am Institut für Pharmatechnologie und Biotechnologie wird Prof. Vetter sein Fachwissen in Lehre und angewandter Forschung einbringen und neue Kooperationen mit Industrie und Forschung aufbauen. Dadurch können Studierende praxisnah lernen und ihre Kompetenzen für die pharmazeutische Industrie erweitern, während Industriepartner von fundiertem Know-how in Prozessentwicklung und Partikeltechnologie profitieren. Mit seiner Verstärkung setzt das Institut seine strategische Ausrichtung auf innovative Lehre, angewandte Forschung und enge Zusammenarbeit mit der Industrie fort – ein Schritt, der Innovation, Qualität und Wissenstransfer in Forschung und Ausbildung an der Hochschule für Life Sciences FHNW nachhaltig unterstützt.

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Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst zehn Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Informatik, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Umwelt sowie Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Rund 14 500 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Über 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 24 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Life Sciences FHNW

Die Hochschule für Life Sciences FHNW lehrt und forscht entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Mit Fokus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit setzt sie sich für neue präventive und therapeutische Produkte ein, ist an der Entwicklung von Medizinalprodukten und Arzneimitteln beteiligt und wirkt an innovativen Produktionsprozessen, der Digitalisierung in den Life Sciences sowie der Entwicklung ressourcenschonender Technologien und Verfahren im Umweltbereich mit. Durch die enge Kooperation mit der Industrie ist sie eine zentrale Akteurin in den Life Sciences.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/hls

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch