Verkehrshaus der Schweiz

Einladung zur neuen Ausstellung: «Wirklich?! – Fake, Fakt oder Meinung?» im Verkehrshaus

Fake News erkennen, Quellen prüfen, Meinungen bilden: Mit der neuen Ausstellung «Wirklich?! – Fake, Fakt oder Meinung?» widmet sich das Verkehrshaus der Schweiz in Zusammenarbeit mit der SRG SSR einem hochaktuellen Thema. Die Ausstellung wird in Anwesenheit von Medienminister Albert Rösti eröffnet und zeigt, wie wichtig Medienkompetenz in Zeiten von Social Media, Algorithmen und Künstlicher Intelligenz ist – und warum sie für die Demokratie unverzichtbar bleibt.

Wir laden Sie herzlich zur Eröffnung der Ausstellung ein:

Datum: Montag, 13. Oktober 2025

Zeit: 14.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr

Ort: Verkehrshaus der Schweiz in Luzern

Programm

Begrüssung durch Verkehrshaus-Direktor Martin Bütikofer

Podiumsgespräch mit zwei Jugendlichen, Loana und Lars, der Lehrerin Michelle Süess, dem Journalisten Ralph Steiner sowie Medienforscherin Nadine Klopfenstein: «Was kann ich noch glauben?»

Grussbotschaft von Bundesrat Albert Rösti und der SRG-Generaldirektorin Susanne Wille

Interviewmöglichkeit mit Bundesrat Albert Rösti, Susanne Wille und Martin Bütikofer

Erkunden der Ausstellung

Bitte melden Sie sich bis spätestens 10. Oktober 2025 über folgenden Link an und geben Sie dabei Ihre gewünschte Interviewpartnerin bzw. Ihren gewünschten Interviewpartner an.

Kontakt

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

SRG Medienstelle Nik Leuenberger / Mediensprecher Tel. 058 136 13 09 / Tel. 076 385 33 55 nik.leuenberger@srgssr.ch

