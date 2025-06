bop Communications

MEDIENMITTEILUNG

Die 10. Staffel von «landuf, landab» startet am 02. Juli 2025

Sommergeschichten aus der ganzen Schweiz: Nicole Bircher unterwegs zwischen Igeln, Wasserflugzeugen und Flössern

Zürich, 26. Juni 2025 – In der Jubiläumsstaffel von «landuf, landab» reist Moderatorin Nicole Bircher erneut quer durch die Schweiz. In zehn Sommerfolgen entdeckt sie verborgene Schätze, trifft engagierte Menschen und zeigt überraschende Perspektiven auf bekannte und weniger bekannte Regionen. Die neue Staffel ist ab dem 02. Juli wöchentlich bei Joyn und ab dem 09. Juli 2025 jeweils am Mittwoch um 19.45 Uhr in SAT.1 Schweiz.

Auch in der 10. Staffel bleibt sich das Erfolgsformat treu: «landuf, landab» porträtiert das Leben in der Schweiz in seiner ganzen Vielfalt – mal traditionell, mal überraschend modern. Nicole Bircher trifft Handwerkerinnen, Tüftler, Naturkenner, Kulturschaffende oder Tierfreunde. Im Zentrum stehen regionale Geschichten, persönliche Begegnungen und das facettenreiche Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur.

Sendung 01 – 02. Juli bei Joyn / 09. Juli 2025 in SAT.1 Schweiz: Horwer und Hergiswiler Seebucht (LU/NW)

Zum Auftakt der 10. Staffel ist Nicole Bircher zwischen Luzern und Nidwalden unterwegs. Sie trifft auf ein engagiertes Winzerduo in Kastanienbaum, das kunstvolle Weine produziert, und besucht eine Ziegenherde aus Graubünden, die mithelfen, Luzerns Kastanienhaine zu pflegen. Besonderes Augenmerk gilt den Wasserflugzeugen in Hergiswil: Eine rare Erscheinung in der Schweiz, deren Nutzung auf dem Vierwaldstättersee nur mit Spezialbewilligung möglich ist. Nicole Bircher begleitet das Seaplane Meeting vom Juni 2025 und spricht mit Piloten über Geschichte, Technik und Faszination dieser Fluggeräte.

Sendung 02 – 09. Juli bei Joyn / 16. Juli 2025 in SAT.1 Schweiz: St. Gallen-Bodensee (SG)

Diese Woche reist Nicole Bircher mit ihrem Team in die Ostschweiz. Dort begegnet sie einem leidenschaftlichen Stand-up-Paddler, der den Bodensee in Rekordzeit überquert hat. Sie besucht den Walter Zoo mit seiner Igelpflegestation und trifft Marco und Gianluca, die aus einem Hobby eine Kleinbrauerei aufgebaut hat. Eine Folge voller sportlicher Ausdauer, Tierliebe und Unternehmergeist.

Sendung 03 – 16. Juli bei Joyn / 23. Juli 2025 in SAT.1 Schweiz: Murtensee–Broye (FR/VD)

In der Broye-Region erkundet Nicole Bircher den familiengeführten Hofladen Gutknecht Gemüse, der auf Nachhaltigkeit und Regionalität setzt. Sie entdeckt das Pfahlbaudorf Gletterens, wo die Steinzeit zum Leben erwacht, und besucht das Schweizer Nationalgestüt in Avenches, das sich der Zucht der Freibergerpferde und dem Erhalt traditioneller Handwerkskunst widmet.

Sendung 04 – 23. Juli bei Joyn / 30. Juli 2025 in SAT.1 Schweiz: Mendrisiotto (TI)

Im Süden der Schweiz besucht Nicole Bircher einen Campingplatz mit Alpakas, die in der Tiertherapie eingesetzt werden. Sie trifft die Gebrüder Bianchi, die das Holunderblüten-Rezept ihrer Grossmutter wieder aufleben lassen, und schaut hinter die Kulissen eines ungewöhnlichen Hotellerieprojekts: einem dezentralen Hotelkonzept, das Tessiner Dorfleben mit modernem Tourismus verbindet.

Sendung 05 – 30. Juli bei Joyn / 06. August 2025 in SAT.1 Schweiz: Zugerland (ZG)

Im Zugerland erlebt Nicole Bircher, wie man Kuhsignale deuten kann. Sie begleitet eine Flösserei auf dem Ägerisee, die altes Handwerk neu belebt, und besucht den Club Edelwiis, wo motorisierte Einachser zum sportlichen Kultobjekt werden. Eine Folge über kreative Ideen und ländliche Leidenschaft.

Sendung 06 – 06. August bei Joyn / 13. August 2025 in SAT.1 Schweiz: Jura Freiberge (JU)

Diese Woche reist Nicole Bircher ins Juragebiet. Sie besucht den Sikypark, der sich der Rettung exotischer und einheimischer Tiere widmet, und einen Biohof mit Freiberger Pferden. In einer traditionellen Uhrenwerkstatt erfährt sie, wie viel Handwerk, Präzision und Geschichte in einem Uhrwerk stecken. Eine Folge zwischen Tierwohl und feinmechanischer Kunst.

Sendung 07 – 13. August bei Joyn / 20. August 2025 in SAT.1 Schweiz: San Bernardino/Misox (GR)

Im Misox trifft Nicole Bircher auf einen Fassmacher, der Barriques aus einheimischer Eiche fertigt. Sie begleitet einen erfahrenen Bergretter, der in seiner Freizeit Berghütten baut und besucht eine Familie, die mit fünf Kindern eine abgelegene Alp im Val Cama bewirtschaftet. Eine eindrucksvolle Folge über Handwerk, Verantwortung und Familienleben in den Bergen.

Sendung 08 – 20. August bei Joyn / 27. August 2025 in SAT.1 Schweiz: Heidadorf Visperterminen (VS)

Im Walliser Heidadorf Visperterminen besucht Nicole Bircher einen jungen Züchter von Schwarznasenschafen, entdeckt den höchstgelegenen Weinberg Europas und lernt ein lebendiges Dorfleben kennen, das von einer engagierten Frauenfussball-Mannschaft mitgeprägt wird. Eine Folge über regionale Identität und moderne Gemeinschaft.

Sendung 09 – 27. August bei Joyn / 03. September 2025 in SAT.1 Schweiz: Urserntal/ Andermatt (UR)

Diese Woche ist Nicole Bircher im Urner Oberland unterwegs. Sie begleitet Rettungshunde in Ausbildung, besucht eine Familie, die sich seit Generationen dem grünen Serpentin-Stein verschrieben hat, und erfährt mehr über ein innovatives Wiederaufforstungsprojekt im Hochgebirge. Eine Sendung über Einsatz, Natur und Tradition im Wandel.

Sendung 10 – 03. September bei Joyn / 10. September 2025 in SAT.1 Schweiz: Engadin – Silvaplanersee (GR)

Zum Abschluss der Staffel reist Nicole Bircher ins Oberengadin. Sie besucht eine hochgelegene Milchfarm, die Lataria Engiadinaisa, eine der höchstgelegenen Molkereien Europas, sowie eine Künstlerin, die mit Motorsäge beeindruckende Holzskulpturen erschafft. Zudem trifft sie einen holländischen Surfer, der dem Malojawind folgte – und blieb. Eine Folge zwischen Natur, Kunst und Fernweh.

Über die Sendung «landuf, landab»

Moderatorin Nicole Bircher ist mit ihrer ungezwungenen und charmanten Art das Gesicht der Sendung. Sie liebt die Natur, ist neugierig auf Begegnungen und stellt sich immer wieder neuen Herausforderungen. Kein Berg ist ihr zu hoch, keine Wanderung zu steil und keine Aktivität zu anspruchsvoll. Zusammen mit Einheimischen vor Ort gibt Nicole Informationen und so manchen geheimen Tipp zu Land und Leuten. Dem Zuschauer stellt Nicole nicht nur die Besonderheiten verschiedener Regionen vor, sondern vermittelt aktuelle News von dort und gibt sicher auch den einen oder anderen Insider-Tipp für Kurztrips und Freizeit.

Ausstrahlung

Ab 02. Juli wöchentlich auf Joyn: www.joyn.ch/serien/landuf-landab

Ab 09. Juli wöchentlich in SAT.1 Schweiz: www.sat1.ch/tv/landuf-landab

Ausstrahlungstage: Mittwoch, Wiederholung jeweils am Sonntag

Ausstrahlungszeit: 19.45 Uhr

Sendestart: Mittwoch, 09. Juli 2025 | wöchentlich

Sommerstaffel 2025 | 10 Sendungen

Folge 01: 09.Juli Horwer- und Hergiswiler Bucht (LU/NW)

Folge 02: 16. Juli St. Gallen-Bodensee (SG)

Folge 03: 23. Juli Murtensee–Broye (FR/VD)

Folge 04: 30. Juli Mendrisiotto (TI)

Folge 05: 06. August Zugerland (ZG)

Folge 06: 13. August Jura Freiberge (JU)

Folge 07: 20. August San Bernardino Misox (GR)

Folge 08: 27. August Heidadorf / Visperterminen (VS)

Folge 09: 03. September Urserntal / Andermatt (UR)

Folge 10: 10. September Engadin (GR)

