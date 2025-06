bop Communications

Joyn und ProSieben präsentieren exklusiv: "Game Over – der Fall der Credit Suisse"

Joyn und ProSieben präsentieren exklusiv: "Game Over – der Fall der Credit Suisse"

Zürich, 23.06.2025, Joyn und ProSieben Schweiz zeigen den Dokumentarfilm "Game Over – der Fall der Credit Suisse" sowie die gleichnamige Doku-Serie exklusiv auf der Streamingplattform Joyn. Am Dienstag, 1. Juli 2025, wird der Film zudem um 20.15 Uhr als Deutschschweizer TV-Premiere auf ProSieben Schweiz ausgestrahlt.

Der Dokumentarfilm "Game Over – der Fall der Credit Suisse" zeigt basierend auf umfassenden Recherchen von Arthur Rutishauser, Investigativjournalist und Chefredaktor der Sonntagszeitung und unter der Regie von Simon Helbling eindrucksvoll die Versäumnisse und Skandale, die das einstige Finanzimperium zu Fall brachten. Er beleuchtet in 104 Minuten die dramatischen Ereignisse, Hintergründe und kritischen Entscheidungen, die zur Krise der renommierten Schweizer Bank geführt haben. Der Film feierte am 19. März 2025 Weltpremiere im Kino Corso in Zürich, an der über 700 Gäste aus Politik, Medien und Kultur teilnahmen. Anschliessend etablierte sich der Film mit konstanten Platzierungen in den Schweizer Kinocharts als einer der erfolgreichsten Schweizer Filme der jeweiligen Woche und ist inzwischen der zweiterfolgreichste Dokumentarfilm des Jahres.

Die begleitende Doku-Serie setzt diesen fesselnden Erzählstrang fort, indem sie über vier Episoden à 45 Minuten die komplexen Hintergründe und die menschlichen Aspekte hinter den Schlagzeilen vertieft. Die Serie bietet einen einzigartigen Einblick in die Finanzwelt und die Folgen von Entscheidungen auf globaler Ebene. Exklusive Interviews mit Insider:innen, Analyst:innen und politischen Akteur:innen geben seltene Einblicke in die letzten Monate und Tage vor der staatlich orchestrierten Notfusion mit der UBS. Joyn präsentiert die Serie exklusiv in der Deutschschweiz. Sie wurde Mitte Juni im Rahmen ihrer internationalen Festivalpremiere an der Seriale – International Series Festival Giessen mit dem Preis für die Beste Dokuserie 2025 ausgezeichnet.

Andrea Haemmerli, Managing Director der Seven.One Entertainment Group Schweiz: „Wir freuen uns sehr, diese hochwertig produzierte und inhaltlich hochrelevante Dokumentation aus der Küche der Berner Produktionsfirma Contrast Film, in Kooperation mit Tamedia, auf unseren Plattformen zeigen zu dürfen. Der Film und die begleitende Doku-Serie fügen sich hervorragend in unser Portfolio an investigativen Formaten auf ProSieben und Joyn ein und bereichern unser vielfältiges Angebot an Live-TV und On-Demand-Inhalten.“

Sendehinweise:

• Ab 24. Juni 2025: Film und Serie exklusiv auf der Streamingplattform Joyn

• Dienstag, 1. Juli 2025, 20.15 Uhr: TV-Premiere des Films auf ProSieben Schweiz

• Ab September 2025: Die Doku-Serie auf ProSieben Schweiz

Die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG Die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG ist einer der führenden Anbieter für audiovisuelle Medien in der Schweiz. Mit den TV-Sendern SAT.1, ProSieben, Kabel Eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und dem Schweizer Sender Puls 8 sowie der Streaming- Plattform Joyn erreicht Seven.One ein breites Publikum in der Schweiz und produziert exklusiven Schweizer Content für ProSieben und SAT.1 Schweiz.

JOYN SCHWEIZ Joyn Schweiz ist die erste Wahl für Live-TV und On-Demand Content. Mit über 130 Sendern und 27 Mediatheken bietet Joyn ein vielfältiges Angebot von fesselnder Comedy über packende Reality und spannende Fiction bis hin zu emotionalen Shows. Alles kostenlos und bequem an einem Ort verfügbar.

