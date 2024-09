LIDL Schweiz

Lidl Schweiz wandelt Einkäufe in Punkte um

Neues Punktesystem in der Kundenapp

Weinfelden (ots)

Mit der Kundenapp "Lidl Plus" von Lidl Schweiz können Kundinnen und Kunden neu bei jedem Einkauf Lidl Punkte sammeln und gegen Prämien eintauschen. Das neue Punktesystem ist ab heute verfügbar.

Lidl Schweiz führt in seiner Kundenapp "Lidl Plus" mit einem Punktesystem eine neue Funktion ein und reagiert damit auf ein grosses Kundenbedürfnis. Ab sofort sammeln Kundinnen und Kunden bei jedem Einkauf Lidl Punkte. Pro 1 Franken Einkauf wird dem Kundenkonto 1 Lidl Punkt gutgeschrieben. Die gesammelten Punkte können Kundinnen und Kunden gegen eine Vielzahl von Prämien eintauschen. "Mit der Schweiz sind wir weltweit das erste Lidl Land, das landesweit auf "Lidl Plus" Sammelpunkte einführt.", so Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz. "Mit den Lidl Punkten kann unsere Kundschaft ganz einfach Punkte sammeln und diese selbstbestimmt für ein Produkt oder eine Vergünstigung einlösen. Wir freuen uns sehr unserer Kundschaft diese neue Funktion anbieten zu können und ihnen damit einen langersehnten Wunsch zu erfüllen."

Der Rabattsammler und die Rubellose in der "Lidl Plus"-App werden durch die Sammelpunkte ersetzt. Neu können Kundinnen und Kunden aus einem Prämienkatalog mit mehr als 250 Prämien selbst wählen, ob sie die Sammelpunkte lieber für ein Produkt oder für einen Einkaufsrabatt einlösen möchten. Die ersten Prämien können bereits ab 35 gesammelten Punkten eingetauscht werden. Die Lidl Punkte sind in der "Lidl Plus"-App ab heute verfügbar. Ab Oktober sind die nächsten Erweiterungen geplant wie z.B. das Sammeln von Mehrfachpunkten beim Einkaufen.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Mit über 1 Million Registrierungen entwickelt sich "Lidl Plus" zu einer der meistgenutzten Kundenapps in der Schweiz. Lidl Schweiz entwickelt die Loyalitäts-App laufend weiter und berücksichtigt dabei das Feedback der Kundinnen und Kunden. Erst im April 2024 vereinfachte der Detailhändler sein Kundenbindungsprogramm, indem die wöchentlichen "Lidl Plus"-Angebote neu automatisch an der Kasse abgezogen werden, sobald die "Lidl Plus"-App gescannt wird. Zudem endete im August 2024 die Testphase, in der grossvolumige und hochwertige Artikel über die Funktion "Click & Pick" reserviert werden konnten. Derzeit wertet der Detailhändler den Pilotversuch aus.