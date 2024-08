LIAN Group

LIAN Group baut seine Gesundheitsplattform mit der strategischen Akquisition von Scientis aus, dem von Dermatologen empfohlenen Produkt für Hyperpigmentierung

Genf (ots/PRNewswire)

Als Teil ihrer Gesundheitsplattform gibt die LIAN Gruppe die Übernahme von Scientis bekannt, einem innovativen Schweizer Unternehmen für kosmetische Produkte. Als innovativer „owner-operator" beteiligt sich und unterstützt LIAN die vielversprechendsten Unternehmen in ausgewählten Zukunftsbranchen. Diese Akquisition stärkt LIANs wachsende Präsenz im Gesundheitswesen, wo es sich auf jene Firmen spezialisiert, welche in Branchen mit wachsender Kundennachfrage führende Lösungen entwickeln.

Scientis ist ein Schweizer Dermatologieunternehmen, welches sich mit seinem Kernprodukt Cyspera® auf Lösungen in der Hautpigmentierung widmet. Die Cyspera®-Produktlinie baut auf den patentrechtlich geschützten Cysteamine Isobionic-Amide Komplex™ auf, dem Goldstandard zur Verbesserung des Aussehens von hartnäckigen Pigmentflecken. Mit seiner einzigartigen Formel mit starken antioxidativen Eigenschaften ist Cyspera das erste topische Produkt, das seinen Patienten eine Vielzahl an Vorteilen bei ungleichmäßigem Hautton und Verfärbungen bringt. Das Unternehmen ist heute ideal aufgestellt, um den globalen Markt zu erobern, aufbauend auf einer starken Präsenz in Asien und den USA.

„Wir freuen uns sehr, Scientis auf der Gesundheitsplattform der LIAN Gruppe begrüßen zu dürfen. Mit unserem stark unternehmerischen „hands-on" Ansatz werden wir zusammen mit der Geschäftsführung das globale Wachstum von Scientis beschleunigen. Wir bringen aktiv unser Netzwerk, unser Fachwissen und unsere Ressourcen in die Firma mit ein, um in neue Märkte zu expandieren, Abläufe zu optimieren, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und Patienten und medizinisches Fachpersonal mit qualitativ hochwertigen Lösungen zu versorgen", sagt Fiorenzo Manganiello, Managing Partner der LIAN Group.

Diese Akquisition unterstreicht die Ambition der LIAN Gruppe, ihre Gesundheitsplattform auszubauen und mit weiteren geplanten Akquisitionen in den Bereichen beauty und wellness zu expandieren. Mit einem dedizierten Team wird LIAN eng mit Scientis zusammenarbeiten, um das volle Potential der Firma zu erschliessen und sich zu einem der führenden Anbieter innovativer Produkte im Cosmeceuticals Sektor zu entwickeln.

Über die LIAN Gruppe: Die LIAN Gruppe ist eine Investmentfirma, welche sich auf die Gründung und den Aufbau erfolgreicher innovativer Unternehmen mit nachhaltigem positiven Einfluss in ihren jeweiligen Märkten spezialisiert hat. Wir positionieren uns als „owner-operator" und arbeiten eng mit erfahrenen Unternehmern zusammen. Wir investieren unser eigenes Kapital und tragen mit stetem Einsatz und Expertise aktiv zum Erfolg unserer Portfoliounternehmen bei. Unser Hauptaugenmerk liegt heute auf den Themen Gesundheit, Digitale Assets und Infrastruktur.