Alan Frei

Triumph in Kanada! Schweiz-Philippinisches Curling Team siegt ungeschlagen und steigt in A-Liga auf

Curling Pan Continental Championships: Philippinen gewinnen die B-Division

Aufstieg in die A-Division bringt das Team näher an den Olympia-Traum

Das Team um Unternehmer Alan Frei bleibt als einziges Team ohne Niederlage

Lancombe, Kanada 2. November 2024 – Das philippinische Curling-Team hat bei den Pan-Continental Curling Championships Geschichte geschrieben: In einem packenden Turnier blieb das Team als einziges ungeschlagen und sicherte sich mit dem Finalsieg gegen Kasachstan den ersten Platz in der B-Division. Dieser historische Triumph ebnet dem Team den Weg in die A-Division und bringt sie dem Traum von der Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Milano Cortina einen entscheidenden Schritt näher.

In den zwölf intensiven Spielen zeigte das Team, bestehend aus Christian Haller (Vice), Enrico Pfister (Second), Marc Pfister (Skip) und Alan Frei (Lead), seine aussergewöhnliche Stärke und Entschlossenheit. Bereits die Vorrundensiege gegen starke Gegner wie Saudi-Arabien, Nigeria und Puerto Rico bezeugten das starke Zusammenspiel des Teams, doch der Weg ins Finale war nicht ohne Herausforderungen: Im Halbfinale gegen Hongkong meisterte das Team einen hart umkämpften Sieg und demonstrierte damit seine Nervenstärke und Teamharmonie. Im Finale gegen Kasachstan, einem Gegner, den sie zuvor bereits knapp bezwangen, triumphierten sie am kanadischen Samstagnachmittag souverän.

Marc Pfister, der Skip des Teams, betont: «Dieser Aufstieg in die A-Division ist eine unglaubliche Leistung und das Ergebnis unermüdlicher Arbeit. Wir sind als Team gewachsen und haben bewiesen, dass wir unter Druck liefern können. Jetzt freuen wir uns auf die nächste Herausforderung, gegen die besten Teams der Welt zu spielen und die Qualifikation für Olympia in Angriff zu nehmen.»

«Das ist unglaublich, ich bin überwältigt von dem, was wir hier erreicht haben!» sagt Alan Frei. «Das letzte Jahr war ein intensiver Lernprozess für uns alle – vom ersten Mal auf dem Eis bis hin zu diesem entscheidenden Moment hier bei den Pan Continentals. Heute hat sich all das Training, das Herzblut und die Entschlossenheit ausgezahlt. Ich freue mich riesig auf die anstehenden Qualifikationsturniere für Olympia!»

Der nächste Schritt: Qualifikationsturniere für Milano Cortina 2026

Mit dem Aufstieg in die A-Division wird das Team Philippinen nun auf die besten Curling-Teams der Welt treffen. Diese neue Herausforderung eröffnet die Möglichkeit, sich 2025 in zwei (Prä-)Qualifikationsturnieren für die Olympischen Spiele zu qualifizieren – ein Ziel, das nun zum Greifen nah ist.

Christian Haller, Vice des Teams: «Dieser Erfolg ist ein Beweis dafür, was möglich ist, wenn man als Team arbeitet und das Unmögliche anstrebt. Die Philippinen stehen geschlossen hinter uns – und auch aus der Schweiz erhalten wir wahnsinnig viel Zuspruch –, und das motiviert uns enorm für die nächsten Herausforderungen!»

Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Schweizer Präzision und philippinischer Leidenschaft hat sich das Team Philippinen als wahrer Underdog der Curling-Szene etabliert, vergleichbar mit ikonischen Sportgeschichten wie dem jamaikanischen Bobteam und «Eddie the Eagle».

Über das Team

Christian Haller (Vice): Mit 26 Jahren Curling-Erfahrung bringt Haller das technische Know-how ins Team.

Enrico Pfister (Second): Unterstützt das Team mit seiner langjährigen Erfahrung auf internationaler Ebene.

Marc Pfister (Skip): Der erfahrene Curler und Bruder von Enrico führt das Team mit strategischem Geschick.

Alan Frei (Lead): Der Unternehmer, der sich einer vollständigen Transformation unterzog, ist das Herzstück des Teams mit seiner Geschichte «From obese to Olympics».

Ressourcen:

Alan Frei | AFC | Curling Team Philippinen

Medienkontakt Sarah Jordi sarah@arvestudio.ch www.arvestudio.ch