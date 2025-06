bop Communications

Kommunikation für eine vernetzte Energiezukunft

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Kommunikation für eine vernetzte Energiezukunft

Zürich + Lausanne, Juni 2025 - Clevere Kommunikation für smarte Lösungen: bop Communications und Bureau Brusa verantworten gemeinsam die Kommunikation von SmartGridready.

Im Stromsystem der Zukunft sind sämtliche Elemente miteinander vernetzt und sie kommunizieren untereinander. Anders ist die Energiewende, so wie sie das Schweizer Volk beschlossen hat, nicht zu schaffen. Die zunehmend dezentrale Energieproduktion ist eine grosse Chance, stellt aber gleichzeitig für das Stromsystem und die Verteilnetze eine Herausforderung dar.

Ein konkretes Beispiel: An einem wolkenlosen Sommertag zwischen 11 und 15 Uhr produzieren Hunderttausende Solaranlagen sehr viel Strom, den sie zumindest teilweise gleichzeitig in das Netz speisen. Bereits heute werden zwischen April und September tagsüber während immer mehr Stunden 60 bis 80 Prozent des gesamten Schweizer Stromverbrauchs aus Solaranlagen gedeckt.

SmartGridready schafft Orientierung im Technikdschungel

Der Zubau von Solaranlagen soll nochmals stark gesteigert werden. Ohne gezielte Begleitmassnahmen wäre ein Blackout programmiert. Eine zentrale Massnahme sind intelligente Steuerungen: sie schalten gezielt Verbraucher wie Boiler, Heizungen und Elektroautos dann hinzu, wenn viel Strom im System ist. Zusätzlich nutzen sie Flexibilitäten wie Speicher optimal und regeln, wenn unumgänglich, die Leistung der PV-Anlage ab.

Der Verein SmartGridready sorgt dafür, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten reibungslos funktioniert, die Komponenten nahtlos und einfach ins System integriert werden können und die Schnittstellen einheitlich sind. Er vergibt Labels für zukunftsfähige und wirtschaftliche Lösungen und Produkte.

Positionierung in einem dynamischen Markt

In der Kommunikation setzt der Verein SmartGridready neu auf das Team von bop Communications in Zürich und Bureau Brusa in Lausanne. Die beiden Agenturen sind für die gesamte Kommunikation verantwortlich. Dabei geht es in erster Linie darum, SmartGridready bei den relevanten Zielgruppen bekannt zu machen und ihre Labels als zuverlässiges Gütesiegel zu positionieren. Das ist gerade im dynamischen Umfeld des Strommarktes in Kombination mit einer hohen thematischen Komplexität anspruchsvoll: SmartGridready vereinigt verschiedene Branchen mit verschiedenen Ansprüchen und Zielen. Die Kommunikation muss mit den Entwicklungen im Markt Schritt halten und diese abbilden.

Verantwortlich beim Verein SmartGridready: Jürg Grossen (Präsident), Stefan Minder (Geschäftsführer).

Verantwortlich bei bop Communications: Marco Boppart, Mara Ittig, Tatjana Jäger.

Verantwortlich bei Bureau Brusa: Nicola Brusa

https://www.smartgridready.ch

bop Communications

Seestrasse 356

8038 Zürich

medienstelle@bopcom.ch