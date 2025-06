bop Communications

Neue Stimmen für den Schweizer Film

Mit dem «Joyn Newcomer Award» ehrt Joyn Schweiz herausragende Abschlussprojekte aus dem Masterstudiengang Film der ZHdK. Die Auszeichnung soll junge Talente fördern, kreatives Filmschaffen sichtbar machen – und frische Perspektiven ins Rampenlicht rücken.

Joyn Schweiz lanciert «Newcomer Award» für ZHdK-Absolvent:innen

Zürich, 16. Juni 2025 - Mit dem neu geschaffenen «Joyn Newcomer Award» zeichnet Joyn Schweiz innovative Abschlussprojekte aus dem Masterstudiengang Film der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) aus. Die Auszeichnung soll talentierten Nachwuchs fördern, kreatives Filmschaffen sichtbar machen und dem Schweizer Publikum neue filmische Stimmen näherbringen.

Am 20. Juni wird im Rahmen der offiziellen Diplomfeier der ZHdK erstmals der «Joyn Newcomer Award» verliehen. Ausgezeichnet werden die Abschluss-Arbeiten des Master Film, prämiert wird ein Projekt, das mit innovativer Erzählweise, kreativer Kraft und Publikumsnähe überzeugt.

Der Gewinnerfilm wird auf der Streaming-Plattform Joyn Schweiz zu sehen sein und damit einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Zusätzlich ist der Preis mit 5’000 Franken dotiert. Im Zentrum steht jedoch die Förderung junger Filmschaffender: Der Award und die Platzierung bei Joyn sollen Sichtbarkeit schaffen, den Einstieg in die professionelle Veröffentlichung erleichtern und wertvolle Kontakte in der Branche ermöglichen. Der prämierte Film wird Teil des vielfältigen Joyn-Portfolios und richtet sich an eine Zielgruppe im Alterssegment der 25- bis 49-Jährigen.

Plattform für neue Talente

Mit dem Award unterstreicht Joyn Schweiz sein Engagement für die nationale Filmförderung. «Junge Filmschaffende bringen frische Perspektiven und gesellschaftlich relevante Themen in die Filmlandschaft ein. Es ist wichtig, dass wir ihnen nicht nur applaudieren, sondern sie aktiv unterstützen und sichtbar machen», betont Andrea Haemmerli, Managing Director der Seven.One Entertainment Group Schweiz AG.

Hochkarätige Jury

Über die Preisvergabe entscheidet eine prominent besetzte Jury:

Pierre Monnard , Regisseur erfolgreicher Formate wie Wilder , Neumatt und Platzspitzbaby

, Regisseur erfolgreicher Formate wie , und Flavio und Silvio Gerber , Mitbegründer und Inhaber der Filmgerberei, bekannt für Formate wie die Netflix-Dokumentation Roger Federer – The Reunion oder Aiming High

, Mitbegründer und Inhaber der Filmgerberei, bekannt für Formate wie die Netflix-Dokumentation oder Andrea Haemmerli , Managing Director der Seven.One Entertainment Group Schweiz AG

, Managing Director der Seven.One Entertainment Group Schweiz AG Jacqueline Sasse, Head of Content Strategy bei Seven.One Entertainment Group Schweiz AG

Ein Preis mit Perspektive

Die Preisverleihung findet im Rahmen der ZHdK-Diplomfeier statt und wird von einer Laudatio begleitet, die das Potenzial und die kreative Qualität des Siegerprojekts würdigt. Mit dem «Joyn Newcomer Award» setzt Joyn ein starkes Zeichen für die Relevanz junger Stimmen im Filmschaffen der Schweiz – und stärkt damit auch die Vielfalt der heimischen Unterhaltungslandschaft.

Die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG

Die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG ist einer der führenden Anbieter für audiovisuelle Medien in der Schweiz. Mit den TV-Sendern SAT.1, ProSieben, Kabel Eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und dem Schweizer Sender Puls 8 sowie der Streaming- Plattform Joyn erreichen Seven.One ein breites Publikum in der Schweiz und produziert exklusiven Schweizer Content für ProSieben und SAT.1 Schweiz.

JOYN SCHWEIZ

Joyn Schweiz ist die erste Wahl für Live-TV und On-Demand Content. Mit über 130 Sendern und 27 Mediatheken bietet Joyn ein vielfältiges Angebot von fesselnder Comedy über packende Reality und spannende Fiction bis hin zu emotionalen Shows. Alles kostenlos und bequem an einem Ort verfügbar.

ZHdK

Die Zürcher Hochschule der Künste ist mit über 2000 Studierenden eine der grössten Kunsthochschulen Europas. Sie entstand 2007 aus der Fusion der Hochschule für Gestaltung und Kunst und der Hochschule für Musik und Theater. Seit September 2014 ist die ZHdK im Toni-Areal in Zürich-West untergebracht.