Warum brauchen Frauen einen eigenen Award?

Anna Mara, Swiss Fintech Ladies

Die Fintech-Branche, ein aufstrebender und innovativer Sektor innerhalb der Finanzdienstleistungsindustrie, erlebt ein bemerkenswertes Wachstum und eine rasante Entwicklung. Neue Technologien und innovative Ansätze verändern die Art und Weise, wie finanzielle Transaktionen abgewickelt werden, und eröffnen zahlreiche Möglichkeiten für Unternehmen und Unternehmer. Trotz dieses rasanten Wandels bleibt die Geschlechtervielfalt in der Fintech-Branche eine Herausforderung. In dieser Hinsicht gewinnt der Swiss Fintech Ladies Award, der im November stattfindet, an Bedeutung.

Der Swiss Fintech Ladies Award ist eine Anerkennung und Feier der weiblichen Führungskräfte, Unternehmerinnen und Innovatorinnen in der Schweizer Fintech-Branche. Er wurde ins Leben gerufen, um das Engagement von Frauen in dieser aufstrebenden Branche zu würdigen und gleichzeitig die Geschlechtervielfalt zu fördern. In diesem Artikel werden wir die Bedeutung dieses Preises und die Herausforderungen, denen Frauen in der Fintech-Branche gegenüberstehen, genauer betrachten.

Hintergrund des Swiss Fintech Ladies Award

Der Swiss Fintech Ladies Award ist ein jährliches Event, das von Swiss Fintech Ladies, einer Organisation zur Förderung der Geschlechtervielfalt in der Fintech-Branche, ins Leben gerufen wurde. Die Veranstaltung hat zum Ziel, Frauen in der Fintech-Branche zu ermutigen, ihre Innovationskraft und Führungsfähigkeiten zu entfalten. Dies geschieht, indem herausragende Leistungen von Frauen in der Branche anerkannt und gefeiert werden.

Die Preisverleihung würdigt Frauen in verschiedenen Kategorien, darunter weibliche Führungskräfte in Fintech-Unternehmen, Unternehmerinnen, die erfolgreiche Fintech-Start-ups gegründet haben, und Innovatorinnen, die dazu beitragen, die Branche voranzubringen. Es ist ein Abend, an dem Frauen, die in einem Bereich arbeiten, der historisch von Männern dominiert wurde, im Rampenlicht stehen und für ihre Beiträge anerkannt werden.

Die Herausforderungen für Frauen in der Fintech-Branche

Die Fintech-Branche bietet zweifellos aufregende berufliche Chancen und ein hohes Maß an Innovationspotenzial. Trotzdem gibt es einige signifikante Herausforderungen und Hindernisse, mit denen Frauen in dieser Branche konfrontiert sind. Hier sind einige der wichtigsten:

Geschlechterungleichgewicht: Die Fintech-Branche ist nach wie vor von einem signifikanten Geschlechterungleichgewicht geprägt. Frauen sind unterrepräsentiert, insbesondere in Führungspositionen. Dieses Ungleichgewicht ist in vielen Ländern, einschließlich der Schweiz, zu beobachten.

Mangelnde Sichtbarkeit: Frauen in der Fintech-Branche haben oft mit einem Mangel an Sichtbarkeit und Anerkennung zu kämpfen. Dies kann ihre berufliche Entwicklung beeinträchtigen und den Zugang zu Karrierechancen einschränken.

Geschlechterstereotype: Stereotype über die Eignung von Frauen für technische und finanzbezogene Berufe sind weit verbreitet. Diese Stereotypen können dazu führen, dass Frauen in der Branche unterschätzt werden und weniger Anerkennung erhalten.

Mangel an weiblichen Vorbildern: Ein Mangel an weiblichen Vorbildern und Mentoren in der Fintech-Branche kann es für Frauen schwieriger machen, erfolgreich zu sein und sich in der Branche zu etablieren.

Herausforderungen bei der Finanzierung: Frauen, die Fintech-Start-ups gründen oder leiten, haben oft Schwierigkeiten, Finanzierung und Investitionen zu erhalten. Dies ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Start-ups.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Wie in vielen anderen Branchen stehen Frauen in der Fintech-Branche vor der Herausforderung, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Dies kann die Karriereentwicklung beeinflussen.

Warum der Swiss Fintech Ladies Award wichtig ist

Der Swiss Fintech Ladies Award spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen, mit denen Frauen in der Fintech-Branche konfrontiert sind. Hier sind einige Gründe, warum dieser Preis von großer Bedeutung ist:

Der Award erkennt die bemerkenswerten Beiträge von Frauen in der Fintech-Branche an und feiert ihre Erfolge. Dies trägt zur Stärkung des Selbstbewusstseins und zur Ermutigung von Frauen bei, in der Branche erfolgreich zu sein.

Der Swiss Fintech Ladies Award fördert die Geschlechtervielfalt in der Fintech-Branche. Indem Frauen für ihre Führungsqualitäten und ihre Innovationskraft ausgezeichnet werden, sendet der Preis eine Botschaft der Inklusion und Gleichberechtigung.

Die Gewinnerinnen des Swiss Fintech Ladies Awards werden zu Vorbildern für andere Frauen, die eine Karriere in der Fintech-Branche anstreben. Dies kann dazu beitragen, Stereotypen zu überwinden und mehr Frauen für den Sektor zu gewinnen.

Die Veranstaltung bietet eine hervorragende Gelegenheit zum Networking. Frauen können Kontakte knüpfen, von Gleichgesinnten lernen und wertvolle berufliche Beziehungen aufbauen.

Der Swiss Fintech Ladies Award trägt zur Sensibilisierung für die Geschlechterungleichheit in der Fintech-Branche bei. Durch die Bewusstseinsbildung können Veränderungen in der Branche angestoßen werden.

Der Preis kann dazu beitragen, den Zugang von Frauen zu Finanzierungen und Investitionen zu verbessern, was für weibliche Fintech-Unternehmerinnen von entscheidender Bedeutung ist.

Investors club https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/pages/memberships

Webseite https://swissfintechladies.ch/

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies