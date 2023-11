SwissFinTechLadies

Lernen Sie unsere Medienpartner kennen: Heute RiskIn

Wir freuen uns, Ihnen einen weiteren unserer Medienpartner für die Art and Fintech Start-up Night und die Donors Gala 2023 vorstellen zu können. Heute ist es die RiskIn.

Risk-!n 6. Ausgabe, 30-31. Mai 2024, Zürich. Blockieren Sie Ihre Agenda!

Überwinden Sie die Silos und managen Sie Risiken!

Als Medienunterstützung hat Risk-!n das Privileg, Ihnen mit dem Code Riskin22 einen Rabatt von 22% auf die Art and Fintech Startup and Award Night in Zürich am 25. November zu gewähren. Folgen Sie dem Link hier.

In diesem Newsletter:

Teilnehmer-Interview #2 Huu-An Pham - Axa Climate

Aufruf für Redner 2024

2023 Video-Zusammenfassung

2024 Hotel-Infos

R! LinkedIn Seite

2024 Sponsoring-Pakete

2024 Risk-!n 6. Ausgabe Sponsorenliste

1.INTERVIEWS : Während der Risk-!n 2023 haben wir kurze Videos mit Teilnehmern aufgenommen, die ohne Umschweife ihre Gedanken über die Veranstaltung teilen.

#Die Nummer 2 ist Huu-An Pham, Head of Industry Adaptation Axa Climate, Link hier.

2.AUFRUF FÜR REDNER : Uns fehlen noch Themenvorschläge zu Versicherungen, Captives & KI-Risiken und Cyber als Beispiel

Link hier oder auf dem Rednerbild.

3.VIDEO-ZUSAMMENFASSUNG : Immer noch sehr unterhaltsam anzusehen, die kurze Video-Zusammenfassung dieser fabelhaften 5. Ausgabe der Risk-!n-Konferenz 2023, die am 25. und 26. Mai im fantastischen Zürich Marriott Hotel stattfand. Klicken Sie hier oder auf den Screenshot.

4.HOTEL INFO : Die Konferenz 2024 ist in Vorbereitung. Sie wird am 30. und 31. Mai am selben Ort stattfinden, mit noch mehr Platz. Das Marriott liegt in Gehweite des Hauptbahnhofs. Bitte merken Sie sich diese Konferenz in Ihren Kalendern vor. Klicken Sie auf das Bild der Menschenmenge für weitere Informationen oder hier.

5. bleiben Sie mit unserer LINKEDIN-SEITE auf dem Laufenden: Bleiben Sie mit unseren Newslettern und auf unserer Risk-!n LinkedIn-Seite auf dem Laufenden. Klicken Sie auf das LinkedIn-Logo, um unsere Unternehmensseite zu abonnieren oder hier und folgen Sie #riskin24.

6. SPONSORING-PAKETE : Es ist bereits an der Zeit, Ihren Platz bei uns für 2024 zu buchen. Bitte senden Sie eine E-Mail an: stephane.martin@risk-in.com und konsultieren Sie die aktualisierten Sponsoring-Pakete auf dem R!-Symbol oder hier.

7.SPONSORENLISTE :

Die ersten Sponsoren für 2024, die mit Risk-!n im Gespräch sind, um die

die Risikomanagement-Gemeinschaft

