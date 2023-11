SwissFinTechLadies

Was brauchen Frauen, um Vertrauen in Finanzprodukte zu entwickeln?

Bild-Infos

Download

Was brauchen Frauen, um Vertrauen in Finanzprodukte zu entwickeln?

Anna Mara, Swiss Fintech Ladies

Was brauchen Frauen, um Vertrauen in Finanzprodukte zu entwickeln?

Um Frauen das Vertrauen in Finanzprodukte zu ermöglichen, benötigen sie eine breite Palette von Unterstützung und Informationen. Leider ist es immer noch so, dass viele herkömmliche Investment Anbieter männliche Asset Manager haben. Und genau hier liegt der Punkt, an dem wir ansetzen möchten:

Frauen brauchen weibliche Asset Manager. Sie brauchen einen Ansprechpartner, der sich nicht einfach nur auf Finanzprodukte beschränkt, bei denen er am meisten verdienen kann. Sie brauchen einen weiblichen Asset Manager, der die gleiche emotionale Sprache spricht. Frauen verstehen Frauen besser und gehen auf ihre Bedürfnisse und ihre jeweilige Lebenssituation besser ein.

Wie kann das erreicht werden?

Wir sollten hier vorab sagen, dass keine Frau daran vorbeikommt, Prospekte zu lesen und Produkte zu vergleichen. Es ist wichtig, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen, denn Selbstbewusstsein kommt vom Tun.

Wenn zum Beispiel ein ESG-Fond die Wahl ist, sollte sich jede Frau folgende fünf Fragen stellen:

Sind bestimmte Sektoren vom ESG-Fonds ausgeschlossen und gibt es fundierte Überlegungen zu den Ausschlüssen?

Was ist die Strategie des ESG-Fond?

Wie viel Erfahrung hat das Team?

Wie wird ESG integriert?

Wie werden Einflüsse gemessen?

Wir empfehlen ausserdem, sich NGO Seiten auszusuchen, die Banken und ihre Asset Manager hinterfragen und auch gnadenlos schlechte Bewertungen abgeben.

Mit diesen Tools ist es für Frauen einfacher, die für sie passenden Finanzprodukte auszusuchen.

Investors club https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/pages/memberships

Webseite https://swissfintechladies.ch/

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies