1. Platz im aktuellen Mergermarket-Ranking der kommunizierten Transaktionen: IWK begleitet die meisten M&A-Deals in Deutschland

München (ots)

Im Bereich PR der M&A League Tables 2022 von "Mergermarket" belegt die Münchener Agentur IWK Communication Partner den ersten Platz in der Kategorie Deal Count. 53 von IWK kommunikativ begleitete Unternehmenstransaktionen, die den Kriterien entsprachen, flossen ein und sichern zudem weltweit Rang 16. Das regelmäßige Ranking gilt als das wichtigste der M&A-Branche und listet die führenden Player in ihren jeweiligen Disziplinen und Regionen.

"Als kleine, spezialisierte Agentur setzen wir auf eine besonders intensive und seniorige Begleitung von Übernahmen, Fusionen und Wagniskapitalinvestments abseits der so genannten Megadeals - hier können wir auf einen breiten Erfahrungsschatz aus mittlerweile rund 1.000 Transaktionen zurückgreifen", sagt Ira Wülfing, Gründerin und Inhaberin von IWK. "Wir freuen uns sehr, dass die enge Zusammenarbeit im Team und mit unseren Kunden in diesem Ausmaß Früchte trägt und sind fest entschlossen, uns auch nächstes Jahr wieder den ersten Platz zu sichern."

Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben den M&A-Markt 2020 und 2022 vor allem bei großvolumigen Deals einbrechen lassen. Der Small- und MidCap-Bereich mit Unternehmensbewertungen zwischen fünf und 250 Millionen Euro dagegen erlebte in vielen Industrien mehrere Höhenflüge - hier arbeitet IWK seit Gründung vor mehr als 18 Jahren erfolgreich mit zahlreichen namhaften Beteiligungsunternehmen, Beratungshäusern und Unternehmern zusammen.

"Unsere Leitlinie, bei jedem Deal alle Stakeholder aktiv in den Prozess einzubinden und ihren Interessen entsprechend zu unterstützen, hat sich auch dieses Jahr wieder bewährt", meint Florian Bergmann, Senior Director und Mitglied der Geschäftsleitung bei IWK. "Dabei wäre unser Erfolg in der externen Kommunikation wohl kaum ohne unsere interne Feedbackkultur und die intensive Zusammenarbeit in den Kunden-Teams möglich."

IWK Communication Partner betreut aktuell 17 Kunden aus den Bereichen Private Equity, Corporate Finance, Venture Capital sowie Unternehmens- und Personalberatung. Dabei deckt das aus elf Mitgliedern bestehende Team alle Bereiche der Transaktions-, Finanz- und Unternehmenskommunikation ab. Zu den Kunden von IWK Communication Partner zählen unter anderem Adcuram, AlixPartners, Bayern Kapital, BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen, Bregal Unternehmerkapital, Eight Advisory, Equistone, Gimv, Hamilton Lane, Kincentric, Sonntag Corporate Finance, Spencer Stuart, VR Equitypartner und Waterland.

Grafik Mergermarket-Ranking 2022: https://iwk-cp.com/wp-content/uploads/2023/01/Ranking-Mergermarket_IWK_2022.jpg

Über IWK Communication Partner

IWK Communication Partner ist eine 2004 gegründete inhabergeführte Kommunikationsagentur mit Sitz in München. IWK ist vorwiegend auf Unternehmenskommunikation in den Bereichen Private Equity, Venture Capital, Professional Services, Unternehmensberatungen, Wirtschaftskanzleien und Non-Profit-Organisationen spezialisiert. In diesen Segmenten verfügt das zehnköpfige IWK-Team durch die langjährige Betreuung namhafter Kunden über besondere Expertise und Kompetenzen. Die Agentur deckt die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation ab. Zum Leistungsportfolio gehören Strategische Kommunikationsberatung, Wirtschafts- und Finanzkommunikation, Media Relations, Krisen- und Change-Kommunikation, Corporate Publishing, Eventkonzeption und Medientraining.