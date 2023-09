Panta Rhei PR AG

Armelle Comte ist neue Leiterin von Air France-KLM in der Schweiz

Armelle Comte, die neue Country Sales Managerin von Air France-KLM in der Schweiz und Liechtenstein, hat ihre neue Stelle am 1. September 2023 angetreten. Sie folgt auf Eudes-Philippe Le Guelinel, der ausserhalb der Air France-KLM-Gruppe eine neue Aufgabe übernimmt.

Armelle Comte bringt rund 20 Jahre Erfahrung in der Luftfahrtbranche mit. Nach Abschluss ihres Postgraduiertenstudiums in Internationalen Beziehungen und Strategischen Studien an der Universität Sorbonne in Paris begann sie ihre Karriere bei Air France-KLM 2003 im europäischen Call Center in London (B2T- und B2C-Helpdesk für verschiedene Länder) als Sales Agentin und Teamleiterin. Danach übernahm sie die Rolle der Customer Contact Supervisorin und Projektmanagerin. Im November 2011 zog sie in die Schweiz und trat dem Vertriebsteam von Air France-KLM in Genf bei, wo sie als Corporate Sales Managerin tätig war, bevor sie im September 2019 die Position der Key Account Managerin übernahm.

Armelle Comtes frühere Tätigkeiten bei Air France-KLM konzentrierten sich auf das Management, Coaching und die Entwicklung grosser Teams. Sie ist bekannt für ihre guten Kommunikations- und Führungsqualitäten und ist dank ihrer mehr als zehnjährigen Kenntnis des Schweizer Markts auf ihre neue Rolle als Country Sales Managerin bestens vorbereitet.

«Ich freue mich, bei Air France-KLM die Leitung des Verkaufsteams in der Schweiz zu übernehmen, dem ich seit über zehn Jahren angehöre. Ich bin eine Frau aus der Praxis, für mich ist die Nähe zur Kundschaft sehr wichtig. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Reisebüros, unseren Partnern», so Armelle Comte zu ihrer neuen Funktion.

