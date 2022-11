Ideanomics

Von der Rennstrecke auf den Bauernhof: Ideanomics, Energica und Solectrac entwickeln eine neue Generation von Elektrotraktoren mit der Technologie des besten Elektromotorrads der Welt

Ideanomics (Nasdaq: IDEX), ein globales Unternehmen, das sich auf die Beschleunigung der kommerziellen Einführung von Elektrofahrzeugen (EV) konzentriert, gibt heute bekannt, dass Energica, über seinen Geschäftsbereich Energica Inside, und Solectrac eine technische Kooperation bei einer neuen Generation von elektrischen Traktoren beginnt. Energica Inside wird Solectrac bei der Entwicklung von Batteriepacks, der Entwicklung der Fahrzeugsteuerungseinheit (VCU) sowie der Montage und dem Testen von Prototypen unterstützen.

„Das ist die entscheidende Phase – verschiedene Teams von Ideanomics arbeiten zusammen, um neue und bessere Elektrofahrzeuge zu entwickeln", sagt Robin Mackie, Präsident von Ideanomics Mobility. „Das ist ein großartiges Beispiel für die Umsetzung unseres Konzept von „Smart Spending". Indem Ideanomics Design, Digitaltechnik und Produktentwicklung ins Haus holt, kann das Unternehmen neue Produkte schneller, besser und kostengünstiger liefern. Ich sehe große Chancen für weitere Kooperationen wie diese, sobald die Übernahme von VIA abgeschlossen ist."

Die Kooperation zwischen Solectrac und Energica Inside bei der Entwicklung von Akkupacks soll deren Laufzeit erhöhen, so dass die Kunden mit ihren Elektrotraktoren pro Ladungszyklus mehr Leistung erbringen können. Dank der branchenführenden Batterietechnologie bieten die Energica-Motorräder mehr Reichweite als jedes andere Elektromotorrad auf dem Markt. Es wird erwartet, dass die VCU von Energica die Gesamtleistung und Effizienz der elektrischen Traktoren der nächsten Generation von Solectrac weiter verbessern wird.

Die neuen Solectrac-Traktoren werden auch ein modulares und zukunftsweisendes Design von Ideanomics Design sowie Telematik und Leistungsdaten von Ideanomics Digital enthalten. Ideanomics beabsichtigt die Einführung einer neuen Reihe von Solectrac-Traktoren im Jahr 2023.

„Energica Inside hat das Potenzial, eine bedeutende Einnahmequelle zu werden", sagt Livia Cevolini, CEO von Energica. „Regierungen auf der ganzen Welt haben sich entschieden – die Zukunft ist elektrisch. Für einige Unternehmen und Branchen wird dieser Übergang nicht einfach sein. Mit Energica Inside stellen wir unser einzigartiges Fachwissen über Elektrofahrzeuge zur Verfügung, um OEMs dabei zu helfen, ihre Produkte schneller, einfacher und kostengünstiger zu elektrifizieren."

Energica Inside konzentriert sich darauf, das Know-how von Energica bei der Elektrifizierung anderer Branchen zu nutzen – von der Landwirtschaft über die Schifffahrt bis zur Luftfahrt und darüber hinaus. Obwohl diese Kooperation mit Solectrac das erste Projekt von Energica Inside ist, gibt es bereits eine Vielzahl von Unternehmen, die an einer Partnerschaft mit Energica Inside interessiert sind. Dazu gehören auch erste Vorgespräche mit einem Zweirad- und einem Wasserfahrzeughersteller.

Ideanomics löst die Komplexität der Elektrifizierung von Fuhrparks und bietet Fuhrparkbetreibern alles, was sie für eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Elektrifizierung benötigen – alles aus einer Hand. Ideanomics ist bestrebt, das Wachstum seiner Tochtergesellschaften Energica und Solectrac zu unterstützen, die beide kontinuierlich steigende Umsätze und höhere Gewinnspannen erzielen.

