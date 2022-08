Ampack AG

Ampack unterstützt den 2. Deutschen KlimaSchutzTag

Hiermit senden wir Ihnen Informationen zum 2. Deutschen KlimaSchutzTag am 18. September 2022, welcher von uns, der Ampack Bautechnik GmbH, unterstützt wird. In den Anhängen finden Sie den Pressetext, das Pressebild und unser Logo in den Farbmodellen CMYK und RGB. Über eine Publikation würden wir uns sehr freuen!

Shadia Savoldelli Marketingplanerin Marketingfachfrau mit eidg. FA T +41 71 858 38 29 E s.savoldelli@ampack.ch

Ampack Bautechnik GmbH Wallbrunnstrasse 24 DE-79539 Lörrach T +49 7621 1610264 F +49 7621 1611627 E ampack@ampack.de ampack.biz

