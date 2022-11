Scanbot SDK GmbH

Scanbot SDK veröffentlicht eigenes Barcode Scanner SDK für die Universal Windows Platform

Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire)

Scanbot SDK hat das Windows Barcode Scanner SDK veröffentlicht. Damit steht die Datenextraktionslösung für Unternehmen nun auf einem weiteren Betriebssystem neben iOS, Android und Web zur Verfügung.

Mit dem Scanbot Barcode Scanner SDK wird jedes Smartphone, Tablet oder Wearable zu einem zuverlässigen und einfach zu bedienenden Barcode-Scanner. Durch Machine-Learning-Algorithmen und Computer Vision erzielt es präzise Scan-Ergebnisse in nur 0,2 Sekunden. Diese Technologie ist nun auch auf mobilen Windows-Geräten verfügbar, was eine noch größere Bandbreite an Kundenbedürfnissen abdeckt.

"Wir sind ein kundenorientiertes Unternehmen und können mit der Entwicklung neuer Scan-Lösungen kurzfristig auf sich ändernde Anforderungen reagieren. Unsere Partner äußerten zunehmend Interesse daran, unser SDK in Apps für Windows-Geräte zu integrieren, insbesondere Tablets. Unser Fokus lag bisher auf nativen und plattformübergreifenden Android-, iOS- und Web-Apps. Nun, da wir unsere Lösungen für die Windows-Umgebung adaptiert haben, können wir noch mehr Anwendungsfälle unserer Kunden abdecken und ihnen alle mobilen Scan-Leistungen aus einer Hand bieten", so Eduard Frank, CTO bei Scanbot SDK.

Windows unterscheidet sich auf mobilen Endgeräten von Betriebssystemen wie iOS und Android, die primär auf Smartphones und Tablets laufen: Nutzer:innen, die bereits an Windows auf dem Desktop gewohnt sind, sollen sich auch auf Windows-Tablets sofort zurechtfinden können. Dies spiegelt sich in deren Hardware-Architektur wider, die Software-Entwickler:innen bei der Arbeit mit dem Betriebssystem und der Plattform UWP (Universal Windows Platform) berücksichtigen müssen.

"Mobilgeräte mit Windows haben den Vorteil, dass sie sich leicht in die bestehende IT-Infrastruktur von Unternehmen integrieren lassen, die bereits Microsoft-Produkte verwenden. Ein Windows-Tablet kann im einen Augenblick als leistungsfähiger Barcode-Scanner verwendet werden, im nächsten dank Dockingstation als Desktop-PC. Der Anspruch höchster Flexibilität und einfacher Bedienung lässt sich hervorragend mit unserem Barcode Scanner SDK vereinbaren", fügt Eduard Frank hinzu.

Unternehmen können das Scanbot Windows Barcode Scanner SDK dank einer 7-Tage-Testlizenz kostenlos testen. Auf scanbot.io finden sich weitere Informationen zum Produkt, inklusive der technischen Anforderungen.

Über Scanbot SDK

Scanbot SDK bietet Software-as-a-Service-Lösungen für schnelle, zuverlässige und präzise Datenerfassung mit Mobilgeräten an. Mit dem Barcode Scanner SDK, Document Scanner SDK und Data Capture SDK für iOS-, Android-, Windows-, Web- und Cross-Platform-Anwendungen können Unternehmen die fehleranfällige manuelle Dateneingabe vermeiden und dadurch Kosten senken. Über 200 Kunden weltweit setzen die Produkte von Scanbot SDK jährlich für Milliarden von Scans ein.