ecoQ SilentAir Due & Due+: Flüsterleise Erfrischung für tropische Nächte – Erholsamer Schlaf auch bei extremer Sommerhitze

(Pressemitteilung, Nidau, – 8. August 2025) – Wenn Sommernächte tropische Ausmasse annehmen und die Hitze den Schlaf raubt, ist leise, effiziente Erfrischung wichtiger denn je. Mit den neuen Ventilatoren ecoQ SilentAir Due und ecoQ SilentAir Due+ vereint ecofort kühlen Komfort mit flüsterleisem Betrieb – bei Bedarf auch kabellos für maximale Flexibilität.

Tropennacht? Kein Problem.

Nächte mit Temperaturen über 20 °C – sogenannte tropische Nächte – sind längst keine Seltenheit mehr. Sie führen häufig zu unruhigem Schlaf und verminderter Erholung. Die neuen Modelle ecoQ SilentAir Due und ecoQ SilentAir Due+ wurden genau für diese Herausforderungen entwickelt: Sie liefern eine leistungsstarke, gleichmässige Brise – mit einem Geräuschpegel ab nur 26 Dezibel im Schlafmodus. Das ist kaum hörbar und vergleichbar mit dem Rascheln von Blättern – ideal für den Einsatz im Schlafzimmer.

Zwei Modelle, maximale Flexibilität

ecoQ SilentAir Due:

Die kabelgebundene Variante für den stationären Einsatz – perfekt für Schlafzimmer oder Wohnräume mit Steckdosen in der Nähe. Er ist flexibel einstellbar in der Höhe und platzsparend, passt sich also jeder Umgebung perfekt an. Eine kühle Brise liefert er stets flüsterleise, damit Ihr Schlaf ungestört bleibt. Steuern Sie den Due einfach per Bedienfeld, Fernbedienung oder App. So bleiben tropische Nächte stets kühl und komfortabel.

ecoQ SilentAir Due+:

Der ecoQ SilentAir Due+ kühlt genau dort, wo Sie es wollen – ganz ohne Kabel. Sein Akku hält bis zu 30 Stunden, die Höhe ist flexibel einstellbar. Dabei bleibt er flüsterleise – perfekt für ruhigen Schlaf. Gesteuert wird er per Bedienfeld, Fernbedienung oder App. Für kühle, entspannte Nächte – überall.

Die Highlights im Überblick

Ultra-leiser Betrieb: Nur 26 dB im Schlafmodus – für eine ungestörte Nachtruhe.

Nur 26 dB im Schlafmodus – für eine ungestörte Nachtruhe. Effiziente Kühlung: Starke Luftzirkulation für kleine und grosse Räume.

Starke Luftzirkulation für kleine und grosse Räume. Geschwindigkeitsregelung: Individuell einstellbare 10 fein regulierte Ventilationsstufen.

Individuell einstellbare 10 fein regulierte Ventilationsstufen. Nacht- und Automatikmodus: Abgedimmtes Display, deaktivierte Tastentöne und automatische Anpassung der Luftgeschwindigkeit je nach Raumtemperatur. Bei Bedarf können Licht und Ton auch bei laufendem Betrieb ausgeschaltet werden.

Abgedimmtes Display, deaktivierte Tastentöne und automatische Anpassung der Luftgeschwindigkeit je nach Raumtemperatur. Bei Bedarf können Licht und Ton auch bei laufendem Betrieb ausgeschaltet werden. 3D-Oszillation: Gleichmässige Luftverteilung durch horizontale (4-stufig und wahlweise bis zu 150°) und vertikale (115°) Schwenkbewegung.

Gleichmässige Luftverteilung durch horizontale (4-stufig und wahlweise bis zu 150°) und vertikale (115°) Schwenkbewegung. Komfortable Steuerung: Bedienung per Touchpanel, Fernbedienung mit magnetischer Halterung oder App – inklusive Timer-Funktion (1–12 Stunden).

Bedienung per Touchpanel, Fernbedienung mit magnetischer Halterung oder App – inklusive Timer-Funktion (1–12 Stunden). Energieeffizienz: Gleichstrommotor für maximale Laufruhe bei minimalem Stromverbrauch.

Erfrischt durch die Nacht – egal wie heiss es wird

Mit dem ecoQ SilentAir Due und Due+ verwandeln Sie heisse, schlaflose Nächte in wohltuend kühle Erholung. Die innovative Kombination aus leisem Betrieb, flexibler Nutzung und durchdachter Technologie macht sie zu den idealen Begleitern für den Sommer – ganz gleich, wie tropisch er wird.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zu Hause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Cegen Woldeiesus Content-Marketing-Managerin | Medien +41 32 511 11 70 | cegen@ecofort.ch