ecofort AG

TCS Testsieger 2024: Luftentfeuchter ecofort ecoQ DryAir 20L Energy Saver

Bild-Infos

Download

(Pressemitteilung Nidau, 05.12.2024) Im aktuellen Test des Touring Club Schweiz (TCS) ist der Luftentfeuchter ecoQ DryAir 20L Energy Saver als klarer Sieger hervorgegangen. Bewertet wurden Kriterien wie Entfeuchtungsleistung, Energieeffizienz, Geräuschpegel und Benutzerfreundlichkeit.

Der ecoQ DryAir 20L Energy Saver punktet vor allem durch seine hohe Leistung bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und seinen leisen Betrieb. Es handelt sich um das effizienteste und eines der leisesten Geräte im Test. Mit einem grosszügigen Wassertank und einfachem Handling ist er ideal für den Einsatz in Wohnräumen, Büros und grösseren Badezimmern.

Entfeuchtungsleistung, Energieverbrauch, Benutzerfreundlichkeit & gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Neben seiner beeindruckenden Entfeuchtungsleistung wurde besonders der geringe Stromverbrauch hervorgehoben, der den ecoQ DryAir 20L Energy Saver zu einem nachhaltigen und kostengünstigen Begleiter im Alltag macht. Zudem ist der Entfeuchter benutzerfreundlich und leicht zu transportieren. Optional einsetzbare Luftfilter ergänzen die praktische Luftreinigungsfunktion des Geräts.

Ein weiterer Pluspunkt ist der grosszügige Wassertank des Geräts, der eine längere Nutzung ermöglicht, ohne dass er ständig geleert werden muss. Die einfache Bedienung und Wartung sorgen zudem für eine hohe Benutzerfreundlichkeit, was das Gerät ideal für den täglichen Einsatz macht.

Da unsere Erfahrung zeigt, dass rund zwei Drittel der Kunden den Schlauch nicht benötigen, ist er aus ressourcenschonenden Gründen nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf kann er jedoch optional dazugekauft werden.

Nicht zuletzt überzeugte der ecoQ DryAir 20L Energy Saver auch durch seinen Preis und das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis.

ecofort feiert diesen Erfolg als doppelten Sieg, da auch der Meaco Arete® One 20L im Test gut abschnitt. Diese doppelte Auszeichnung bestätigt die Qualität und die Innovation der Produktpalette von ecofort.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zuhause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Thierry Graf Geschäftsleitung | Medien 032 511 11 74 | thierry@ecofort.ch