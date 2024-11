ecofort AG

Dreifacher Gesundheitsschutz: Erkältungswellen brechen mit dem Luftbefeuchter Hybrid ecoQ HumidAir H400+

(Pressemitteilung Nidau, 11.11.2024) Winterzeit ist Erkältungszeit – das Phänomen ist bekannt: Eine Person im Büro oder in der Familie erkrankt, und schon sind weitere angesteckt. Erkältungsviren und Bakterien verbreiten sich in der Raumluft und sorgen für Ansteckungswellen, die uns gerade in der kalten Jahreszeit belasten. Der neue Hybrid-Luftbefeuchter ecoQ HumidAir H400+ setzt hier an und schafft eine Lösung, die Schutz vor diesem «Ansteckungsdomino» bietet.

Warum Ansteckungen über die Luft so häufig sind

Erkältungsviren und Bakterien breiten sich häufig über Aerosole aus, die durch Sprechen, Husten oder Niesen in die Luft gelangen. Diese kleinen Tröpfchen verbleiben oft über längere Zeit in der Raumluft und stellen somit ein hohes Ansteckungsrisiko dar. Zusätzlich macht trockene Luft in beheizten Räumen die Schleimhäute anfälliger für Erreger. Der ecoQ HumidAir H400+ setzt hier an und sorgt mit seiner dreifachen Wirkung für eine Reduktion des Ansteckungsrisikos.

Dreifache Wirkung für eine gesündere Raumluft

Der ecoQ HumidAir H400+ kombiniert Luftbefeuchtung und Luftreinigung und bietet so einen dreifachen Schutz:

Stärkung der Abwehrkräfte durch optimale Luftfeuchtigkeit: Eine gesunde Luftfeuchtigkeit von 50-55 % stärkt die Schleimhäute und erschwert es Viren und Bakterien, in die Atemwege einzudringen. Der ecoQ HumidAir H400+ hält die Luftfeuchtigkeit stabil und schützt so die Atemwege.

Schnelleres Absinken von Tröpfchen: In gut befeuchteter Luft sinken Viren und Bakterien enthaltende Tröpfchen schneller zu Boden, was das Ansteckungsrisiko reduziert. Der ecoQ HumidAir H400+ verkürzt die Verweildauer schädlicher Partikel in der Luft.

Effektive Luftreinigung durch HEPA-Filter: Zusätzlich filtert der leistungsstarke HEPA-Filter des ecoQ HumidAir H400+ Bakterien, Viren und andere schädliche Partikel aus der Raumluft und befreit sie von gefährlichen Krankheitserregern.

Schutz im Alltag

Der ecoQ HumidAir H400+ bietet eine einfache und wirksame Lösung für eine gesündere Raumluft – ob im Büro, in Pausenräumen oder in Familienhaushalten. Gerade in der Erkältungszeit hilft das Gerät, die Gesundheit der Umgebung zu bewahren und Ansteckungswellen zu verhindern.

Mit dem ecoQ HumidAir H400+ entscheiden Sie sich für einen zuverlässigen Begleiter, der Ihre Umgebung sicherer und gesünder macht – für ein Zuhause oder Büro frei von Erkältungsfallen.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zuhause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind, und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Thierry Graf Geschäftsleitung | Medien 032 511 11 74 | thierry@ecofort.ch