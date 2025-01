BioCina

Zusammenschluss von BioCina und NovaCina stärkt globale CDMO-Industrie

Adelaide, Südaustralien und Perth, Westaustralien (ots/PRNewswire)

Die globalen Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organizations, CDMOs) BioCina und NovaCina haben eine strategische Fusion angekündigt, durch die eine starke Marke im Bereich der biopharmazeutischen und kleinmolekularen Auftragsfertigung entstehen wird. Das fusionierte Unternehmen, das den Namen BioCina beibehalten wird, wird vollständig integriert sein, um dem Markt ein nahtloses, umfassendes Angebot zu bieten, von der Entwicklung von Zelllinien und Prozessen über die klinische und kommerzielle Wirkstoffsubstanz bis hin zur sterilen Abfüllung von Arzneimitteln. Mit diesem neuen umfassenden Dienstleistungsangebot ist BioCina in der Lage, die ständig wachsende Nachfrage nach hochwertigen, integrierten Produktionslösungen für Kunden in den USA, Europa, Asien, Australien und darüber hinaus zu erfüllen.

Durch die Fusion wird das erstklassige Know-how von BioCina in der Prozessentwicklung und Herstellung für die mikrobiellen, Plasmid-DNA- und mRNA-Modalitäten am Standort Adelaide, Südaustralien, mit der hochmodernen sterilen Abfüllanlage von NovaCina in Perth, Westaustralien, zusammengeführt, in der bereits mehr als 600 biologische und kleinmolekulare Produkte hergestellt wurden. Die Kunden werden von hochqualifizierten technischen Fachleuten mit einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von mehr als zehn Jahren betreut. Die synergetische Vereinigung bietet eine optimierte, kundenorientierte Erfahrung, die von einer einzigen Einheit verwaltet wird. Flexible, phasengerechte Lösungen, die sich durch außergewöhnliche Qualität auszeichnen, und eine branchenführende Lieferzuverlässigkeit (on-time and in-full, OTIF) sind heute die Eckpfeiler von BioCina. BioCina kann auf eine erstklassige Erfolgsbilanz bei der Zulassung verweisen, darunter Zulassungen von der US-amerikanischen FDA, der EMA, der TGA und Health Canada. Darüber hinaus werden Medikamentenentwickler weiterhin von Australiens herausragendem Steueranreiz von bis zu 48,5 % für CDMO-Programme profitieren, die in Australien durchgeführt werden.

Mark W. Womack, der das explosive Wachstum und die Entwicklung von BioCina in den letzten zwei Jahren erfolgreich geleitet hat, wird weiterhin als Geschäftsführer tätig sein. Womack ist seit langem für seine visionäre Führung bekannt, die eine wirklich kundenorientierte Kultur schafft und in zahlreichen erfolgreichen Organisationen eine außergewöhnlich zuverlässige operative Leistung erbracht hat. Zuvor war Womack Geschäftsführer von KBI Biopharma und Stelis Biopharma sowie Geschäftsleiter von AGC Biologics, wo er maßgeblich an der Expansion des Unternehmens beteiligt war.

„Die Zusammenführung dieser beiden Unternehmen ist geradezu ideal, und wir haben großes Vertrauen in das, was sie gemeinsam erreichen werden, insbesondere mit Mark an der Spitze. Die Branche wandelt sich rasch und wird immer komplexer. Neue Arzneimittelentwickler und erfahrene Biopharmaunternehmen suchen nach einem vertrauenswürdigen CDMO-Partner, der Hand in Hand mit ihnen arbeitet, um ihre Produkte effizient und mit einer optimierten behördlichen Zulassung auf den Markt zu bringen. Jede dieser Firmen ist für sich genommen hervorragend. Gemeinsam werden sie die Fähigkeiten und Standards der Branche verbessern und ein beispielloses Angebot bereitstellen", sagte Masood Tayebi, Mitbegründer und Geschäftsführer der Bridgewest Group, der Muttergesellschaft beider Unternehmen.

„Ich freue mich sehr, diese dynamische neue Organisation zu leiten. Diese Fusion festigt unsere Position in der Branche als zuverlässigster und kundenorientiertester End-to-End-CDMO für die globale biopharmazeutische und kleinmolekulare Industrie", sagte Mark W. Womack, Geschäftsführer von BioCina.

Informationen zu New BioCina

BioCina ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organisation, CDMO), das seinen Kunden beispiellose Qualität, die Einhaltung höchster regulatorischer Standards und branchenführende pünktliche und vollständige Lieferung bietet und damit neue Maßstäbe in der Branche in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit setzt. Mit umfassender Expertise in den Bereichen kleine Moleküle, Mikroben, pDNA und mRNA-Modalitäten umfasst das breit gefächerte Serviceangebot von BioCina die Entwicklung von Zelllinien, die Prozessentwicklung, die analytische und Formulierungsentwicklung sowie die klinische und kommerzielle cGMP-Herstellung.

BioCina betreibt zwei hochmoderne Anlagen in Adelaide, Südaustralien, und Perth, Westaustralien. Die Einrichtungen können auf eine lange Geschichte in der Entwicklung und Herstellung klinischer und kommerzieller Arzneimittelwirkstoffe und -produkte zurückblicken, die von äußerst erfahrenen Fachexperten mit einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von mehr als zehn Jahren unterstützt werden.

BioCina verfügt über eine erstklassige Qualität, die den höchsten internationalen Standards entspricht. Die Anlagen haben die behördlichen Inspektionen durch die US-amerikanische FDA, die EMA und Health Canada erfolgreich bestanden und sind von der australischen TGA für die cGMP-Herstellung von Bulk-Arzneimitteln und sterilen Arzneimitteln lizenziert. BioCina hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Herstellung hochwertiger Arzneimittel, die in 98 Ländern in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Afrika vertrieben werden.

BioCina ist stolz darauf, Kunden aus allen wichtigen Märkten der globalen Industrie zu bedienen. Da BioCina kein Arzneimittelentwickler ist, liegt der Fokus ausschließlich auf der Betreuung der Produkte seiner Kunden.

Australien bietet eine der weltweit attraktivsten Steuervergünstigungen (bis zu 48,5 % Cash-Rückerstattung) und ist damit ein optimaler Standort für Arzneimittelentwickler, die in die Skalierung und Herstellung ihrer Produkte investieren möchten.

Als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der biopharmazeutischen Industrie in ganz Australien wurde BioCina mit dem „Emerging Business of the Year"-Preis 2024 von South Australia ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter https://biocina.com.

