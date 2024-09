Rönesans Holding

Rönesans Enerji veröffentlicht „Green Finance Framework", ein Rahmenwerk für grüne Finanzierungen

Das Rahmenwerk ist das erste seiner Art für die Rönesans Holding. Es wurde aufgestellt, um finanzielle Investitionen in Projekte zu lenken, welche die ökologische Nachhaltigkeit fördern. Die ING-Gruppe war als Nachhaltigkeitsberater bei der Vorbereitung und Veröffentlichung des Green Finance Framework tätig.

Um das Ziel zu erreichen, eines der drei führenden Unternehmen für grüne Energie in der Türkei zu werden, setzt Rönesans Enerji seine Investitionen zügig fort und hat parallel dazu sein Green Finance Framework veröffentlicht, eine wegweisende Initiative in diesem Sektor, welche den Kriterien des Capital Markets Board of Türkiye für grüne Schuldtitel erfüllt.

Rönesans Enerji, ein Joint Venture zwischen Rönesans Holding und TotalEnergies, hat seine Investitionen gesteigert. Durch die Nutzung des Green Finance Framework erhielt das Unternehmen einen einfacheren Zugang zu grünen Finanzierungsinstrumenten, die erneuerbaren Energien unterstützen. Das Unternehmen strebt an, etwa 7 bis 10 Prozent der im Nationalen Energieplan der Türkei angestrebten Investitionen in grüne Energie zu realisieren.

Die Erstellung und Veröffentlichung von Rönesans Enerjis Green Finance Framework, das auch das erste seiner Art für die Unternehmen der Rönesans Holding ist, erhielt Unterstützung von der ING-Gruppe, die als Nachhaltigkeitsberater fungierte. Das Rahmenwerk orientiert sich an den Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA), den Green Loan Principles (GLP) of Loan Market Association (LMA), der Loan Syndications and Trading Association (LSTA), der Asia Pacific Loan Market Association (APLMA) sowie an den Richtlinien des Capital Markets Board of Türkiye (CMB) für Green Debt Instruments, Sustainable Debt Instruments, Green Lease Certificates und Sustainable Lease Certificates. Diese Konformität gewährleistet die Anwendbarkeit sowohl in nationalen als auch in internationalen grünen Finanzierungsinstrumenten. Das Rönesans Enerji Green Finance Framework ist eines der ersten Rahmenwerke, das die CMB-Leitlinien für Green Debt Instruments, Sustainable Debt Instruments, Green Lease Certificates und Sustainable Lease Certificates enthält und damit zu deren Anerkennung beiträgt.

Mit seinen zahlreichen Konformitätskriterien ist das Green Finance Framework eines der umfassendsten Rahmenwerke im Bereich der Energieerzeugung in der Türkei. Neben den allgemeinen erneuerbaren Energiequellen wie Wasser-, Wind- und Sonnenenergie umfasst das Rahmenwerk auch andere erneuerbare Energiequellen wie Bioenergie und Erdwärme sowie Energiespeichersysteme. Die Technologien zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und zur Wasserstoffspeicherung wurden in den Anwendungsbereich des Green Finance Framework aufgenommen, um eine strategische Vorbereitung auf die Zukunft zu ermöglichen. Damit ist das Green Finance Framework eines der ersten Rahmenwerke in der Türkei, welches Wasserstofftechnologien abdeckt. Alle Technologien und Kriterien des Green Finance Frameworks wurden von ISS Corporate Solutions als Second Party Opinion (SPO) bewertet und als positiv beurteilt, dass es den relevanten Standards entspricht.

EINFACHERER ZUGANG ZU GRÜNER FINANZIERUNG

Die Vorstandvorsitzende der Rönesans Holding, İpek Ilıcak Kayaalp, erklärte, dass Rönesans Enerji mit seinem Green Finance Framework einen bahnbrechenden Meilenstein im türkischen Energiesektor erreicht hat. Sie hob hervor, dass das Green Finance Framework eines der ersten Rahmenwerke für grüne Finanzierungen ist, und fügte hinzu: „Wir haben uns verpflichtet, eine bessere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Wir setzen unseren Weg entschlossen fort und wollen in jedem Sektor, in dem wir tätig sind, ein Vorbild sein."

Sie hob außerdem hervor, dass eine der größten Stärken der Rönesans Holding in ihrer Fähigkeit liegt, ausländische Partnerschaften einzugehen und entsprechende Finanzierungen zu sichern: „Wir arbeiten aktiv mit 40 verschiedenen internationalen Banken weltweit zusammen, um unsere Investitionen zu günstigen Konditionen zu finanzieren. Bis heute haben wir mehr als 8 Milliarden Euro in der Türkei investiert, wobei mehr als 90 Prozent dieser Investitionen in Zusammenarbeit mit diesen Banken getätigt wurden. Der erste Punkt, den internationale Kreditgeber prüfen, ist der ESG-Report, den Rönesans Enerji im vergangenen Jahr erhalten hat. Mit dem von uns veröffentlichten Green Finance Framework werden wir einen einfacheren Zugang zu grünen Finanzierungsinstrumenten, die erneuerbare Energien unterstützen, erhalten und so unseren Beitrag zur nachhaltigen Zukunft der Türkei leisten."

ZIEL, EINES DER TOP 3 UNTERNEHMEN FÜR GRÜNE ENERGIE IN DER TÜRKEI ZU WERDEN

Emre Hatem, Vorstandsmitglied der Rönesans Holding und Präsident der Energiegruppe, erklärte, dass sich Rönesans Enerji mit dem veröffentlichten Green Finance Framework selbstbewusst auf dem Weg zur Verwirklichung seines Ziels befindet, eines der drei führenden Unternehmen für grüne Energie in der Türkei zu werden. Emre Hatem sagte: „Seit seiner Gründung hat Rönesans Enerji nur in grüne Energie investiert und wird auch in Zukunft mit einem 100-prozentigen grünen Energieportfolio weiter wachsen. Bei Rönesans Enerji planen wir Investitionen, um bis 2028 2000 MW an grüner Energiekapazität ans Netz zu bringen. Mit der Inbetriebnahme unserer aktuellen Projekte im Bau und in der Entwicklung streben wir an, bis Ende 2026 in der ersten Phase eine installierte Kapazität von über 700 MW erreichen. In den nächsten fünf Jahren wollen wir etwa 7 bis 10 Prozent der im Nationalen Energieplan der Türkei vorgesehenen Investitionen in grüne Energie erreichen.

WIR ZÄHLEN NACHHALTIGKEIT ZU UNSEREN STRATEGISCHEN PRIORITÄTEN

Bas Bittink, Leiter der Fremdkapitalmärkte in der Türkei und im Nahen Osten bei ING, sagte: „Da wir unserer Kundschaft beim Aufbau einer nachhaltigen Zukunft unterstützen möchten, war es für das ING-Team eine Ehre, mit Rönesans Enerji eine Partnerschaft einzugehen. Das etablierte Green Finance Framework sowie der Second Party Opinion für grüne Wertpapiere haben eine neue regionale Best Practice geschaffen und werden dazu beitragen, weitere Finanzierungen für den türkischen Sektor der erneuerbaren Energien zu gewinnen.

Ayşegül Akay, Geschäftsführende Vizepräsidentin der ING Turkey Corporate Banking, sagte: „Für uns als ING-Gruppe gehört Nachhaltigkeit zu den wichtigsten strategischen Prioritäten und wir sind seit mehr als 30 Jahren in diesem Bereich tätig. ING kündigte Ende letzten Jahres an, dass sie die Finanzierung für erneuerbare Energien bis 2025 auf 7,5 Milliarden Euro jährlich verdreifachen will. Wir sind davon überzeugt, dass ein grüner Wandel kollektive Anstrengungen und Maßnahmen erfordert und möchten einen Beitrag in der Türkei leisten, indem wir unsere internationale Expertise im Bereich der nachhaltigen Finanzen sowie unser starkes globales Netzwerk nutzen. In diesem Zusammenhang sind wir davon überzeugt, dass das Green Financing Framework von Rönesans Enerji, für das ING bei der Vorbereitung und Veröffentlichung als Nachhaltigkeitsberater unterstütze, einen wichtigen Schritt zur Transformation des Energiesektors in der Türkei und zur Bereitstellung erforderlicher Finanzmittel darstellen kann. Wir freuen uns, Teil dieser wertvollen Zusammenarbeit zu sein, die zu den Investitionen von Rönesans Enerji, einer Partnerschaft zwischen der Rönesans Holding und TotalEnergies, in erneuerbare Energien und damit zur Nachhaltigkeits-Roadmap der Türkei beitragen wird."

Das Green Finance Framework ist ein umfassendes Regelwerk, mit denen Finanzinvestitionen in Projekte gelenkt werden sollen, welche die ökologische Nachhaltigkeit fördern. Es definiert die erforderlichen Kriterien und Standards, damit Investitionen als „Grün" gelten können. Es steht im Einklang mit anerkannten Richtlinien wie den Green Bond Principles und der EU-Taxonomie für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Es konzentriert sich auf spezifische Umweltziele wie die Senkungen der Treibhausgasemissionen, die Steigerung der Ressourceneffizienz und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. Darüber hinaus gewährleistet es Transparenz und Verantwortlichkeit durch strenge Berichts- und Offenlegungspflichten, um sicherzustellen, dass die Investitionen den grünen Kriterien entsprechen und messbare Umweltvorteile bieten.

Informationen zur Rönesans-Gruppe

Rönesans Holding, die führende Investmentgesellschaft des Konglomerats mit Hauptsitz in Ankara, ist das 53. größte internationale Bauunternehmen weltweit. Mit Niederlassungen in 30 Ländern in Europa, Zentralasien und Afrika, darunter Tochtergesellschaften wie Ballast Nedam in den Niederlanden und Heitkamp Industrial Solutions GmbH in Deutschland, ist Rönesans seit 30 Jahren erfolgreich als Hauptauftragnehmer sowie Investor in den Bereichen Bau, Energie, Gesundheitswesen, Immobilienentwicklung und industrielle Investitionen tätig. Rönesans setzt auf Stabilität und Wachstum durch Innovation mit den Schwerpunkten auf Nachhaltigkeit und sozialer Entwicklung. Das Unternehmen entwickelte Projekte, um Studierende mit Stipendien, akademische Plattformen sowie Initiativen zu unterstützen. Zudem ist Rönesans seit 2015 dem UN Global Compact angeschlossen und unterstützt seit 2016 die UN Women's Empowerment Principles.

Unter der Leitung seines Präsidenten Erman Ilıcak hat Rönesans zusammen mit seinen Partnern GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies und der IFC der Weltbankgruppe (Minderheitsaktionär der Gruppe) mehr als 8 Milliarden Euro in wegweisende Projekte auf der ganzen Welt investiert.

