ecofort AG

Midea PortaSplit Vorbestellaktion: Sichern Sie sich Ihr Klimagerät in der zweiten Runde!

(Pressemitteilung, Nidau, 25.11.2024) – ecofort startet ab dem 25. November erneut eine Vorbestellaktion für das heiss begehrte mobile Klimagerät Midea PortaSplit. Bereits in der letzten Runde war die Aktion ein voller Erfolg – nun haben Kundinnen und Kunden wieder die Gelegenheit, sich das Klimagerät zu einem Black Friday Vorteilspreis zu sichern. Die Aktion läuft bis zum 2. Dezember – zuschlagen lohnt sich!

Jetzt wieder verfügbar: Midea PortaSplit zum Spezialpreis

Die erste Vorbestellaktion stiess auf grosse Nachfrage. Daher startet ecofort nun eine zweite Runde – wieder mit einem attraktiven Preis und rechtzeitiger Lieferung vor dem Sommer 2025.

Midea PortaSplit: Effizient, mobil und flexibel

Das Klimagerät Midea PortaSplit ist die ideale Lösung für alle, die eine leistungsstarke, mobile und umweltfreundliche Klimatisierung suchen. Mit der modernen Split-Technologie bietet sie maximale Kühlung bei minimalem Energieverbrauch (SEER 6.1). Dank des flüsterleisen Betriebs (39 dB(A)) und der einfachen Installation ist das Gerät perfekt für Wohnungen, Büros oder Ferienhäuser geeignet.

Nur für kurze Zeit: Black Friday Vorbestellakt ion

Vom 25. November bis zum 2. Dezember können Kund:innen das Midea PortaSplit zu einem besonderen Vorteilspreis vorbestellen. Die Lieferung erfolgt rechtzeitig im April, also noch vor der Sommerhitze 2025 – perfekt für alle, die frühzeitig vorsorgen möchten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Attraktiver Black Friday Vorteilspreis

Vorteilspreis Nachhaltige Technologie mit hoher Energieeffizienz (SEER 6.1)

Pünktliche Lieferung vor der Hitzesaison 2025

Verpassen Sie nicht die Chance, das ideale Klimagerät für den Sommer zu sichern!

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zuhause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Thierry Graf Geschäftsleitung | Medien 032 511 11 74 | thierry@ecofort.ch