ecofort AG

Die beste Abkühlung für diesen Sommer – Midea PortaSplit bei ecofort

Bild-Infos

Download

(Pressemitteilung, Nidau, 16.07.2024) – ecofort führt als exklusiver Anbieter die Midea PortaSplit in den Schweizer Markt ein. Midea Porta Split ist der diesjährige Gewinner des renommierten Global Product Technical Innovation Awards. Dank fortschrittlicher Technologie ist sie eine marktführende Lösung, die Mobilität und Effizienz mit der Leistung und dem leisen Betriebsgeräusch einer fest installierten Klimaanlage verbindet.

Die PortaSplit überzeugt auf ganzer Linie

Mit einer starken Kühlleistung von 3,5 kW und einem SEER-Wert von 6,1 zählt sie zu den energieeffizientesten Geräten ihrer Klasse. Ausgestattet mit einem modernen Inverterkompressor und einer intelligenten AI-basierten Steuerung reduziert sie den Energieverbrauch signifikant und führt so zu spürbar geringeren Betriebskosten.

Die Midea PortaSplit erreicht die Energieeffizienzklassen von A++ im Kühl- und A+ im Heizbetrieb. Im Vergleich zu herkömmlichen Modellen liefert die PortaSplit eine bis zu viermal höhere Kühlleistung und dreifache Effizienz. Die erweiterten Funktionen umfassen eine Fernbedienung, eine Timerfunktion und die Möglichkeit zur Steuerung per Smartphone, die allesamt zusätzlichen Bedienkomfort bieten.

Einfache Installation ohne Fachmann

Die PortaSplit bietet eine flexible, kosteneffiziente und leicht zu installierende Kühlungslösung, ideal für Mietwohnungen oder Orte, an denen permanente Installationen nicht möglich sind. Das Klimagerät PortaSplit vereint die Kompaktheit eines mobilen Klimageräts mit der hohen Leistung einer fixen Split-Klimaanlage.

Die Installation der PortaSplit ist denkbar einfach und erfordert keine Fachkenntnisse. Das System besteht aus zwei Teilen: einem Innengerät, das im Raum aufgestellt wird, und einem Aussengerät, das auf einem Balkon oder einer Terrasse steht oder aussen an einem Fenster angebracht werden kann. Die Verbindung zwischen den beiden Geräten erfolgt über einen fest vormontierten Schlauch. Das offene Fenster oder die offene Balkontür wird durch ein Segeltuch abgedichtet.

Komfort und Flexibilität

Sie bietet trotz kompakter Grösse eine beeindruckende Kühlleistung, die für grössere Räume bis zu 40 m² ausreicht. Zudem ist die PortaSplit nicht nur leistungsstark und effizient. Sie überzeugt auch mit einem niedrigen Geräuschpegel von nur 39 dB im Nachtmodus, was für eine störungsfreie Umgebung sorgt.

Die PortaSplit ist nicht nur leistungsstark und effizient, sondern auch komfortabel und leise im Betrieb. Das Innengerät verfügt über ein elegantes Design und einen leisen Betriebsmodus, der ideal für den Einsatz in Schlafzimmern und anderen ruhigen Räumen geeignet ist.

Dank der flexiblen Installation kann die PortaSplit in verschiedenen Räumen und Situationen eingesetzt werden, sei es im Wohnzimmer, im Büro, im Schlafzimmer oder im Ferienhaus. Sie fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und arbeitet so leise, dass sie den Alltag nicht stört.

Auszeichnung mit dem Room Comfort Technology Innovation Gold Award

Die PortaSplit wurde bereits mit dem prestigeträchtigen Room Comfort Technology Innovation Gold Award ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt die innovative Technologie und das herausragende Design der PortaSplit.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zuhause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Thierry Graf Geschäftsleitung | Medien 032 511 11 74 | thierry@ecofort.ch