Photobastei Zürich

Die Detroit-Stars des (politischen) Technos in der Photobastei

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Die Detroit-Stars des (politischen) Technos in der Photobastei

UR Depth Charge presenting Mike Banks und Mark Flash

& associates: Minx, T-1000 sowie das Zürcher Label Mikro

eine Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung The Pulse of Techno in der Photobastei

Der wirtschaftliche Niedergang von Motown-City, Detroit, führte in den siebzieger Jahren zu Massenentlassungen bei den grossen Autoherstellern. Die Stadt mit der grössten afro-amerikanischen Community verarmte, Drogenmissbrauch, Kriminalität schossen in die Höhe, die sozialen und kulturellen Institutionen und Aktivitäten fielen fast vollständig auseinander.

Die krassen Konsequenzen waren der Preis für die industrielle Umstrukturierung, für Produktivitätssteigerung durch Digitalisierung und Roboterisierung. So makaber es tönt, die neuen Prozesse und Maschinen in den Fabriken, deren Geräusche und Rhytmen, sind mit auch Ursprung für eine neue Musik, die in Detroit ihren Anfang nahm.

Die neue Realität der Arbeiter:innen übersetzten die Gründer des Labels Underground Resistance Mad Mike Banks und Jeff Mills anfangs der neunziger Jahre in ihre Tracks. Techno fand schnell Anklang und brachte die Menschen für eine Nacht zusammen. Er bot Zusammenhalt, Identität, ein neues Selbstbewusstsein - und weil sich Underground Resistance ganz explizit antikommerziell gegenüber der Musikindustrie geben - auch ein Gefühl von Subkultur, Widerstand und Stärke.

Ein Teil der Gagen und Gewinne fliesst seit je her zurück in Projekte für Kindergärten, Stadteilprojekte und natürlich in den Aufbau eines unabhängigen Produzent:innenpools. Eben: Underground Resistance.

Am Freitagabend bestreiten Cornelius Harris, DJ Minx und Alan Oldham ein Gespräch mit Christian Arndt (Buchautor Electronic Germany) zur Geschichte des Detroit-Technos und den heutigen Projekten. Freitag, 19.1.2024, 19.30 Uhr: "The Battle Of Techno". Prix Libre

Am Samstag, 20.1.2024, ab 23.00 Uhr, wird mit

UR presenting DEPTH CHARGE (Mike Banks & Mark Flash) Live

der Detroit-Techno in der Photobastei gefeiert.

DJ Minx stösst dazu, eine der einflussreichsten Frauen aus Detroit, die mit ihrem «Women on Wax»-Kollektiv vielen jüngeren Kolleginnen musikalisch und ökonomisch den Weg ebnete. Alan Oldham alias T-1000 ist ebenfalls mit von der Party. Mike Flash schliesst mit einem Solo ab!

Auf dem zweiten Floor hören wir das Kollektiv Mikro. Sie sind Nachbarn der Photobastei. Im Innenhof steuert dieses junge Kollektiv einen eigenen Ausstellungsteil zu The Pulse Of Techno bei. Diesen finanziert es mit regelmässigen kompromisslosen Raves. Tickets hier

Line-up mainfloor by Underground Resistance & Associates

T-1000

UR presents DEPTH CHARGE (Mark Flash/Mike Banks) LIVE

DJ Minx

Mark Flash

2nd floor by Mikro

ESP (live)

Jamira Estrada

Nando

Das weitere Wochenprogramm:

Am Mittwoch, 17.01.24, 19.30 Uhr, startet die Oral-History-Reihe «Zürich Calling». Die Moderatoren Arnold Meyer (Technopapst) und Thomas Wyss zeichnen in Gesprächsrunden mit wichtigen Protagonistinnen und Protagonisten die lokale Technogeschichte nach.

WTF is Techno? mit Roger Giger, Suzy Heurich, Beat Schaub und Martin Wieser. Mehr Informationen.

Am Donnerstag, 18.1.24, 19.30 Uhr, beehrt uns der beliebte Kulturstammtisch von Eric Facon. Mit dabei sind u.a. der Journalist Thomas Wyss, der Musiker und Autor Balts Nill und die Musikerin Nadja Zela. Prix Libre.

Am Sonntag schliesslich geht unser Studio B - der Sonntagstanz von 19.00 Uhr bis 23.00 mit Ju Dallas und Alex Dallas in die zweite Runde. Nach dem rauschenden Auftakt sind wir gespannt, wie sich diese Sause weiter entwickelt.

The Pulse Of Techno

Medienkontakt: Romano Zerbini Verein PhotoCreatives / Photobastei Sihlquai 125 8005 Zürich email: romano.zerbini@photobastei.ch T +41 44 240 22 00 M +41 79 220 09 84