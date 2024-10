RFOptic

RFOptic hat drei Aufträge von einem Fortune-500-Kunden für sein RFoF-6-GHz-Teilsystem erhalten

Parlin, N.J. (ots/PRNewswire)

Das Teilsystem wird die einzigartigen Fernverwaltungs- und Überwachungsfunktionen von RFOptic enthalten

RFOptic, ein führender Anbieter von Lösungen mit RF over Fiber (RFoF) und Optical Delay Line (ODL) für 5G-Anwendungen, die von Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie Satellitenunternehmen und Forschungslabors eingesetzt werden, gab heute bekannt, dass es einen Auftrag von einem Fortune-500-Unternehmen für sein RFoF-6-GHz-Teilsystem erhalten hat.

Der erste Auftrag umfasst ein hochdichtes 19" 2U bidirektionales 6-GHz-RFoF-Teilsystem für 5G-Tests in einem der europäischen Labore des Unternehmens. Der zweite Auftrag betrifft die Prüfung der Interoperabilität und der Übergabe zwischen verschiedenen Basisstationen mehrerer Anbieter, die auf dem Testgelände des Unternehmens installiert sind. Zu diesem Zweck verwendet RFOptic sein generisches 19" 1U bidirektionales 6-GHz-Teilsystem. Der dritte Auftrag betrifft das bidirektionale 6-GHz-Subsystem von RFOptic für den Innen- und Außenbereich, das an einem der Teststandorte des Unternehmens zu Zwecken der Systemintegration eingesetzt werden soll.

„Die drei Aufträge folgten auf den erfolgreichen Einsatz eines kundenspezifischen 6-GHz-Teilsystems im Rahmen eines früheren Auftrags", erklärte Oz Abramson, Vizepräsident für Vertrieb und Marketing bei RFOptic. „Die neuen und wiederholten Aufträge, die wir von diesem Fortune-500-Unternehmen erhalten haben, stehen im Einklang mit früheren Aufträgen, die wir in den vergangenen Jahren von mehreren Fortune-500-Unternehmen erhalten haben. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach den optischen RF-Lösungen von RFOptic mit der Einführung weiterer 5G-Netze weiter steigen wird."

Der Kunde erteilte diese zusätzlichen Aufträge nach der hervorragenden Leistung des 6-GHz-Systems, das im vergangenen Jahr bestellt und in Betrieb genommen wurde. Beeindruckt war das Unternehmen auch von der einzigartigen Möglichkeit der Fernüberwachung und -steuerung des RFoF-Systems, das die Laborintegration und -bereitstellung unterstützt und gleichzeitig die Betriebskosten reduziert.

RFOptic erwartet weitere neue und wiederholte Aufträge für seine RFoF-Systeme, die auf den erfolgreichen Einsätzen des 6-GHz-Subsystems von RFOptic in den letzten Jahren beruhen.

Informationen zu RFOptic

RFOptic ist ein führendes Unternehmen für Lösungen mit RF over Fiber (RFoF) und Optical Delay Line (ODL) für die 5G-Industrie und Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Satelliten. RFOptic bietet verschiedene RFoF-Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen an, die für eine breite Palette von Anwendungen zu günstigen Preisen und mit einer schnellen Durchlaufzeit optimiert sind. Die Mission von RFOptic ist es, seine Kunden dabei zu unterstützen, Innovationen in echte Geschäfte umzuwandeln, indem es qualitativ hochwertige, hochmoderne RFoF-Lösungen und innovative kundenspezifische Lösungen anbietet.

