Berner Fachhochschule (BFH)

Medienmitteilung: Premiere an der BFH – erste Diplomierte in «Circular Innovation and Sustainability»

Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften BFH-HAFL

Premiere an der BFH: Erste Diplomierte in « Circular Innovation and Sustainability»

Zum ersten Mal haben Studierende den Masterstudiengang «Circular Innovation and Sustainability» an der Berner Fachhochschule BFH erfolgreich abgeschlossen. Der einzigartige Studiengang, der von drei BFH-Departementen getragen wird, vermittelt praxisnahes und interdisziplinäres Wissen zu Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz.

Dank ihrer interdisziplinären Ausbildung sollen sie die Zukunft möglichst nachhaltig mitgestalten können: die zwölf Absolventinnen und Absolventen, die als erster Jahrgang nun den Masterstudiengang Circular Innovation and Sustainability abgeschlossen haben. «Building tomorrow, today. Mit diesem Studiengang bildet die Berner Fachhochschule Fachkräfte für die Transformation mittels Kreislaufwirtschaft aus», betonte Ingrid Kissling-Näf, Direktorin des Departements Wirtschaft, bei der Abschlussfeier vom 25. Oktober 2024.

Gut gerüstet

Im fächerübergreifenden Master-Programm der BFH profitieren die Studierenden vom Wissen der Departemente Wirtschaft (W), Architektur, Holz und Bau (AHB) sowie der Hochschule für Agrar-, Forst und Lebensmittelwissenschaften (HAFL). «Dank der interdisziplinären Ausrichtung und dem starken Praxisbezug sind unsere Absolvent*innen in der Lage, komplexe Herausforderungen ganzheitlich und nachhaltig anzugehen, um innovative Transformationsprozesse zu gestalten», unterstreichen die Co-Studiengangsleitenden Tobias Stucki (W), Silvia Zingg (HAFL) und Frédéric Pichelin (AHB) die Relevanz des Studiengangs. Damit füllt der Master Circular Innovation and Sustainability eine wichtige Lücke im Bildungsangebot. Die Absolvent*innen haben beste Berufsaussichten in den Bereichen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Umweltmanagement.

Doppelt geehrt

Der Absolvent Jean Valentin de Saussure (Kt. GE) wurde sowohl für seine Masterarbeit zum Thema «Potential of biogenic carbon dioxide utilization in a Swiss and European circular bioeconomy» als auch für seine herausragende Gesamtleistung ausgezeichnet.

