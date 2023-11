SwissSkills

33 stolze Siegerinnen und Sieger der SwissSkills Championships 2023

Medienmitteilung der Stiftung SwissSkills, Mittwoch, 29. November 2023

33 junge Berufsleute gewannen im Rahmen der dezentralen SwissSkills Championships 2023 einen Titel als Schweizer Berufsmeisterin oder Schweizer Berufsmeister. Die Austragungsorte der 31 Meisterschaften, welche von Anfang September bis Ende November stattfanden, erstreckten sich über die ganze Schweiz.

Die nächsten grossen zentralen SwissSkills finden zwar erst vom 17. bis 21. September 2025 in Bern statt. Doch einige Berufsverbände führten an verschiedenen Standorten zu unterschiedlichen Daten diesen Herbst ihre Schweizer Berufsmeisterschaften, die SwissSkills Championships 2023, durch.

Dezentrale Meisterschaften

Im Gegensatz zu den zentralen Berufsmeisterschaften, den SwissSkills 2025, welche im September 2025 wieder in Bern stattfinden werden, fanden die dezentralen Championships auch dieses Jahr statt. Grund dafür ist einerseits, dass verschiedene Berufsverbände jährlich einen neuen Berufs-Champion küren. Andererseits mussten verschiedene Berufsverbände aufgrund der Corona-Pandemie ihren Meisterschafts-Zyklus anpassen, da diese als Selektion für die internationalen Meisterschaften agieren.

An den SwissSkills Championships 2023 stellten einmal mehr viele junge Berufsleute ihre grosse Leidenschaft zu ihrem Lehrberuf unter Beweis. Sie zeigten auf, mit welcher Exzellenz sie ihren Beruf ausüben und unterstrichen damit die Einzigartigkeit unseres dualen Berufsbildungssystems.

Übersicht Gewinner: Die SwissSkills Champions 2023

Automatiker/in: Florentin Kaufmann, Wittenbach SG & Enrico Putzi, Falera GR

Elektroniker/in: Melvin Deubelbeiss, Holderbank AG

Konstrukteur/in: Luis Salzmann, Thun BE

Industry 4.0: Leon Bamert, Dinhard ZH & Maurin Schickli, Engelburg SG

Zimmermann/Zimmerin: Maurus Dörig, Schlatt AI

Fachmann/-frau Gesundheit: Gabriela Petrovic, Pratteln AG

Automobil-Mechatroniker/in I Personenwagen: Nevio Bernet, Ufhusen LU

Logistiker/in: Arnaud Zuber, La Chaux de Fonds NE

Cloud Computing: Justin Winistörfer, Deitingen SO

IT Software Solutions for Business: Besart Memeti, Flamatt FR

Web Technologies: William Wigginton, Fribourg FR

Cyber Security: Philippe Dourassov, Rolle VD

Mediamatics: Alissa Lovegrove, Boll BE

Anlagen- und Apparatebauer/in: David Kaufmann, Schenkon LU

Metallbauer/in: Stefan Bill, Bischofszell TG

Metallbaukonstrukteur/in: Robin Krummenacher, Enney FR

Hufschmied/in: Livio Fiechter, Rüti bei Büren BE

Landmaschinen-, Baumaschinen- und Motorgerätemechaniker/in: Cedric Lang, Stetten SH

Polygraf/in: Viviane von Moos, Sachseln OW

Medientechnologe/-login I Print: Nedim Elmazi, St. Gallen SG

Gebäudetechnikplaner/in Heizung: Dorian Lekaj, Neuhausen am Rheinfall SH

Gebäudetechnikplaner/in Lüftung: Patricia Jakob, Zimmerwald BE

Gebäudetechnikplaner/in Sanitär: Janakan Sivathasan, Bern BE

Lüftungsanlagenbauer/in: Aldis Durmisi, Dietlikon ZH

Elektroinstallateur/in: Yanick Schwegler, Winikon LU

Fleischfachmann/-frau: Sven Lauber, Meinisberg BE

Bäcker/in-Konditor/in-Confiseur/in I Bäckerei-Konditorei: Alice Wüthrich, Oberfrittenbach BE

Bäcker/in-Konditor/in-Confiseur/in I Konditorei-Confiserie: Judith Knellwolf, Brittnau AG

Detailhandelsfachmann/-frau I Bäckerei-Konditorei-Confiserie: Jasmin Ruoss, Ricken SG

Kältesystem-Monteur/in: Luca Hubmann, Arosa GR

Kältesystem-Planer/in: Thalaxshna Sriganeshananthan, Thun BE

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Kanton Bern haben bei den SwissSkills Championships 2023 mit insgesamt acht Berufsmeister- und Berufsmeisterinnentiteln die herausragendste Leistung erzielt. Die Vertreterinnen und Vertreter des Kantons St. Gallen sicherten sich viermal den begehrten Meistertitel, während die Kantone Aargau, Fribourg und Luzern jeweils drei Meister-Titel errangen.

Die Austragungsorte für die 31 dezentralen Berufsmeisterschaften erstreckten sich über die ganze Schweiz:

Sindex, Bern

Buchs, St. Gallen

Haute École Arc Santé, Delsberg

Berufs- und Ausbildungsmesse BAM, BERNEXPO, Bern

Verkehrshaus der Schweiz, Luzern

visCampus, Aarau

SIX Convention Point, Zürich

Bühler AG, Uzwil

AM Suisse Bildungszentrum, Aarberg

OLMA, St. Gallen

Fiutscher, Stadthalle Chur

Richemont, Luzern

SwissCooling Expo, Bulle

Nächstes Highlight: SwissSkills 2025 in Bern mit über 95 Schweizer Meisterschaften

Das nächste grosse Highlight in Sachen Schweizer Berufsmeisterschaften findet zwischen dem 17. und 21. September 2025 in Bern statt. Dann werden die vierten zentralen Berufsmeisterschaften «SwissSkills 2025» durchgeführt. Rund 1000 Berufsleute werden sich in der Rekordzahl von über 95 verschiedenen Schweizer Meisterschaften messen.

