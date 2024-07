ecofort AG

Kühlen mit Köpfchen – Entlastung im Sommer mit den smarten Klimageräten ecoQ CoolAir

Bild-Infos

Download

(Pressemitteilung Nidau, 15.07.2024) Die Sommerhitze kann uns den Komfort und die erholsame Ruhe rauben, sei es im Büro, zu Hause oder beim Schlafengehen. Doch zum Glück gibt es eine Lösung, um dem entgegenzuwirken. Die smarten ecoQ CoolAir Klimageräte bieten eine komfortable und angenehme Abkühlung und schützen gleichzeitig vor zu hohen Stromkosten.

Mit den mobilen Klimageräten der ecoQ CoolAir Serie erhalten Verbraucher eine intelligente Lösung zur Klimatisierung von Räumen mit einer Grösse von 20 bis 45 m². Durch die intuitive App-Steuerung haben Nutzer die volle Kontrolle über ihre Raumtemperatur in ihrem Zuhause. Egal, ob sie gemütlich auf dem Sofa entspannen, im Büro arbeiten oder sogar im Urlaub sind – mit dem Handy oder Tablet können sie das Gerät mühelos bedienen und so jederzeit angenehme Temperaturen gewährleisten.

Die ecoQ CoolAir Klimageräte 7+, 9+, 12+ und 16+ erfüllen gleichzeitig zwei Bedürfnisse auf einmal. Sie optimieren den Komfort, indem sie den Raum bereits vor der Ankunft des Nutzers abkühlen, und bieten zugleich auch eine smarte Steuerung für eine verantwortungsvolle Energienutzung. Mithilfe der praktischen App können individuelle Zeitpläne erstellt werden, die sich nach der täglichen Routine des Nutzers richten oder ganz nach Wunsch den Betrieb des Geräts steuern. So hat der Nutzer die volle Kontrolle über die Klimatisierung seines Raums, wann immer er es wünscht.

Die ecoQ CoolAir Klimageräte verfügen über einen integrierten Thermostat, mit dem die gewünschte Temperatur zwischen 16 und 32 °C eingestellt werden kann. Sobald diese erreicht ist, stoppt das Gerät automatisch den Kühlbetrieb. Dadurch arbeitet es nur dann und solange, wie es erforderlich ist. Die ecoQ CoolAir Klimageräte gehören zur Energieeffizienzklasse A.

Die ecoQ CoolAir Klimageräte bieten Mobilität und Flexibilität ohne Hindernisse. Im Gegensatz zu fest installierten Klimaanlagen können sie einfach von Raum zu Raum bewegt werden und benötigen keine Bewilligung. Ob im Home-Office, Wohnraum oder Schlafzimmer – die Geräte lassen sich mühelos verschieben. Zusätzlich ist der Hot Air Stop, eine passende Fensterabdichtung, bereits im Lieferumfang enthalten, sodass das mobile Klimagerät optimal funktioniert.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zuhause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Thierry Graf Geschäftsleitung | Medien 032 511 11 74 | thierry@ecofort.ch