ecofort AG

Keimfrei, stromsparend und effizient - Die neuen Luftbefeuchter ecoQ HumidAir E250 und E250+

Bild-Infos

Download

(Pressemitteilung ecofort, Nidau, 19.01.2023) Mit den neuen Luftbefeuchtern ecoQ HumidAir E250 und E250+ erweitert ecofort sein Produktportfolio um zwei hochmoderne Modelle. Diese Befeuchter zeichnen sich durch ihre Funktionalität, Hygiene und Leichtigkeit aus und eignen sich perfekt für eine sanfte, effiziente und natürliche Befeuchtung von Räumen.

Zeitlose Eleganz für Ihre Wohnräume

Die beiden Luftbefeuchter ecoQ HumidAir E250 und HumidAir E250+ sind die perfekte Lösung für Wohn- und Büroräume bis zu 35 m² / 85 m³. Mit einer leicht ablesbaren Feuchtigkeits- und Modus-Anzeige behalten Sie jederzeit den Überblick über die Luftfeuchtigkeit im Raum. Optimal ist eine Feuchtigkeit von 50 bis 55 %, da dies das Ansteckungsrisiko senkt und die Haut, Schleimhäute und Augen gut befeuchtet werden. Dies führt zu mehr Komfort im Raum und reduziert das Erkrankungsrisiko im Winter. Der Wohlfühlfaktor steht bei ecoQ an erster Stelle – mit dem einzigartigen Ambilight-Feature schaffen die Befeuchter eine ganz besondere Atmosphäre. Das reduzierte und zeitlose Design unterstreicht die technologische und benutzerfreundliche Ausrichtung des Produkts.

Überzeugt durch intuitive Benutzerführung

Der ecoQ HumidAir E250 und HumidAir E250+ bietet eine intuitive und flexible Steuerung, die sowohl direkt am Gerät über die Soft-Touch-Tasten als auch über die beiliegende Fernbedienung oder die zugehörige App gesteuert werden kann. Im Smart-Modus wählt das Gerät selbst die geeignete Befeuchtungsstufe und arbeitet autonom, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit im Raum schnell und energiesparend zu erreichen und zu halten. Durch den integrierten Hygrostaten und das automatische Abschalten bei leerem Wassertank wird ein sorgenfreies und bequemes Befeuchten gewährleistet. Das Modell lässt sich bequem von oben mit Wasser befüllen und ist durch die wenigen, individuell anpassbaren Funktionen sehr benutzerfreundlich.

Sicher, sanft und leise

Die ecoQ HumidAir E250 Luftbefeuchter nutzen die natürliche Verdunstungstechnologie, um die Luft zu befeuchten und sind dadurch sehr energiesparend im Betrieb. Sie arbeiten, indem trockene Luft durch grosse Filter im Gerät geleitet wird, die die Luft mit Feuchtigkeit anreichern und zurück in den Raum geben. Diese Art der Befeuchtung ist sanft und vergleichbar mit dem Effekt von feuchter Kleidung, die über der Heizung aufgehängt wird. Es ruft keine Wasserpfützen oder Kalkbildung hervor und Bakterien und Schmutz bleiben sicher im Filter. Durch UV-Licht im Tank wird das Wasser hygienisch gereinigt und es müssen keine Silberionen-Kartuschen nachgekauft werden. Der leise Betrieb und die optionale Abschaltung des Displays machen diese Befeuchter ideal für ruhige Räume wie Schlafzimmer oder Büros. Da die Luft nur so viel Feuchtigkeit erhält, wie sie aufnehmen kann, besteht keine Gefahr der Überbefeuchtung.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zu Hause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. Das 2011 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Nidau (BE) und beschäftigt 23 Mitarbeitende. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Thierry Graf Geschäftsleitung | Medien 032 511 11 74 | thierry@ecofort.ch