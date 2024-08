Chubb Versicherungen (Schweiz) AG

Chubb lanciert neues Produkt für vermögende Privatkunden in der Schweiz

Chubb hat heute die Lancierung eines neuen Versicherungsprodukts für vermögende Privatpersonen in der Schweiz bekannt gegeben. Das Produkt, Chubb Masterpiece® Signature, wurde konzipiert, um wertvolle Immobilien einschliesslich des darin enthaltenen Inventars und Wertgegenstände zu versichern.

Das Versicherungsangebot umfasst massgeschneiderte All-Gefahren-Deckungen für Immobilien, Hausrat, Kunst, Schmuck, Antiquitäten und Sammlungen für Privatkunden in einer einzigen Police. Die einzelnen Deckungen sind fakultativ und können an die Bedürfnisse und den Lebensstil des jeweiligen Kunden angepasst werden. Die meisten Kunden haben Anspruch auf ein kostenloses Gutachten für ihre Immobilie. Damit wird sichergestellt, dass Kunden nicht unterversichert sind, die korrekte Prämie zahlen und im Schadenfall die richtige Entschädigung erhalten. Ausserdem werden Empfehlungen gegeben, um das Risiko eines möglichen Schadenfalls zu verringern.

Das Produkt Chubb Masterpiece® Signature ergänzt das bestehende Versicherungsprodukt Chubb Masterpiece® Motor in der Schweiz, das Versicherungen für wertvolle Fahrzeuge oder Fahrzeugsammlungen bietet.

Nathalie Meyer, Country President Chubb Schweiz, erklärt: "Die Einführung von Chubb Masterpiece® Signature auf dem Schweizer Markt ermöglicht es uns, Privatpersonen eine All-Risk-Deckung für ihre hochwertigen Immobilien und ihren Hausrat anzubieten. Wir sind bestrebt, eine Versicherung zu entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und ihrer Familien zugeschnitten ist."

Um mehr über das Produkt Chubb Masterpiece® Signature in der Schweiz zu erfahren, besuchen Sie bitte folgende Website: Chubb Masterpiece® Signature

Über Chubb

Chubb ist ein weltweit führendes Versicherungsunternehmen. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis. Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine ausserordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus. Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York, London und Paris sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 40.000 Mitarbeiter:innen.

Sandra Goetschmann

Marketing & Communications Manager, Central Region

Chubb Versicherungen (Schweiz) AG, Bärengasse 32, 8001 Zürich

O +41 43 456 7607 sandra.goetschmann@chubb.com | chubb.com/ch