Feierstunde zur offiziellen Einführung des Schweizer Frankens vor 100 Jahren

Am 11. April 1924 beschloss der Landtag den Schweizer Franken als gesetzliche Währung in Liechtenstein einzuführen. Er legte damit einen wesentlichen Grundstein für den heutigen Wohlstand und die hohe Stabilität der liechtensteinischen Volkswirtschaft. Genau 100 Jahre später, am Donnerstag, 11. April 2024, wird dieses historische Ereignis in einer Feierstunde gewürdigt.

Im Landtag wird in der April-Sitzung zudem die Schaffung eines Gesetzes über die Ausgabe von Sondermünzen aus Anlass des Jubiläums "100 Jahre Schweizer Franken im Fürstentum Liechtenstein 1924-2024" behandelt. Am Abend des 11. April lädt die Regierung neben geladenen Gästen aus Fürstenhaus, Politik und Wirtschaft auch die interessierte Bevölkerung zur Feierstunde im Rathaussaal in Vaduz ein.

Nach der Begrüssung durch Regierungschef Daniel Risch wird Historiker Peter Geiger einen Vortrag zur Übernahme der Frankenwährung halten. Anschliessend findet eine Podiumsdiskussion mit Martin Schlegel, Vizepräsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, Simon Tribelhorn, Geschäftsführer des Liechtensteinischen Bankenverbandes, und Martin Gächter, Leiter Finanzstabilität bei der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, statt. Der Anlass wird von Tanja Cissé moderiert.

Datum: Donnerstag, 11. April 2024

Zeit: 18.30 Uhr

Ort: Rathaussaal in Vaduz

Interessierte können sich bis spätestens Mittwoch, 3. April 2024 per E-Mail an protokoll@regierung.li anmelden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt und sind verbindlich.