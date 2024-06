Ferris Bühler Communications

Carl’s Jr.: Weitere Restaurants in Winterthur & Basel

Im Dezember 2023 hat die Spycher Burger Gang AG den kulinarischen “American Dream” in die Schweiz geholt. Seitdem geniessen Reisende am Bahnhof Schaffhausen den Kultburger aus Kalifornien und Milkshakes aus Schweizer Rahmglace.

Jetzt dürfen sich Burgerfans in Winterthur und Basel freuen:

Am 10. Juli eröffnet das zweite Carl’s Jr. Restaurant in Winterthur in der Marktgasse. Am 20. August folgt die dritte Eröffnung in Basel. Ganz nach dem Motto “Born in California, grilliert in der Schweiz”.

Probieren Sie den Kultburger selbst! Sie sind herzlich zur Eröffnung in Winterthur am 10. Juli eingeladen.

Datum: Mittwoch, 10. Juli 2024

Einlass: 11:00 Uhr

Ort: Ecke unterer Graben 33/ Marktgasse 1, 8400 Winterthur

Weitere Informationen zur Eröffnung der nächsten Schweizer Carl’s Jr. Restaurants erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial steht Ihnen unter diesem Link zum Download bereit.

