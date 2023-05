Chubb Versicherungen (Schweiz) AG

Chubb lanciert Masterpiece Motor Produkt

Chubb hat heute in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Managing General Agent (MGA) UNIS AG die Einführung eines neuen Oldtimer-Versicherungsprodukts bekannt gegeben

Chubb Masterpiece Motor eignet sich für hochwertige, wenig genutzte Sammlerfahrzeuge, die einen massgeschneiderten Versicherungsschutz erfordern.

Ein wesentliches Merkmal des Produkts ist die Deckung des vereinbarten Wertes für den Totalverlust eines Fahrzeugs ohne Selbstbeteiligung sowie die Mitversicherung einer Wertminderung, unabhängig vom Alter und Kilometerstand des Fahrzeugs. Das bedeutet, dass die Kundinnen und Kunden - vorbehaltlich einer professionellen Bewertung während der letzten vier Jahre - immer wissen, welche Ersatzleistung sie mindestens erhalten, wenn das Auto einen Totalschaden erleidet oder gestohlen wird. Chubb Masterpiece Motor erlaubt es den Kundinnen und Kunden ausserdem, die Werkstatt ihrer Wahl aufzusuchen und beinhaltet eine erweiterte Wiederherstellungsdeckung. Diese deckt bis zu 125 % des vereinbarten Wertes, um Fahrzeuge, die älter als 20 Jahre sind, wieder in den möglichst originalen Zustand vor dem versicherten Unfall zu versetzen.

Weitere wichtige Produktmerkmale sind unter anderem:

Verwendung von Originalteilen des Herstellers (OEM), soweit möglich;

Deckung der Wertminderung

Deckung der Fahrzeugdokumente

Chubb Masterpiece Motor ist in der Schweiz über die UNIS AG erhältlich, die für die Verwaltung und Betreuung dieses Produkts verantwortlich ist.

Nathalie Meyer, Country President bei Chubb in der Schweiz, sagt: "Wir freuen uns, unserer Kundschaft, die ihre exklusiven Autos und prestigeträchtigen Fahrzeugsammlungen schützen wollen, diese neue und interessante Oldtimer-Versicherungspolice anbieten zu können. Chubb bietet seit langem massgeschneiderten Versicherungsschutz für einige der wertvollsten Fahrzeuge der Welt. Gemeinsam mit UNIS helfen wir der Kundschaft, diese Werte zu schützen, die ihnen so viel bedeuten."

Über Chubb

Chubb ist der grösste börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis.

Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine ausserordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus.

Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York, London und Paris sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 33’000 Mitarbeiter:innen.

Über UNIS

UNIS ist ein in der Schweiz ansässiger MGA (Managing General Agent), der sich auf Underwriting- und Schadenprozesse für Versicherungsgesellschaften spezialisiert hat. Dank der landesweiten Präsenz und der langjährigen Erfahrung ihrer Mitarbeitenden ist die UNIS AG in der Lage, verschiedene Produkte und Prozesse für eine breite Zielgruppe von Kundensegmenten abzubilden und zu betreiben. Die UNIS AG ist eine Schweizer Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich und untersteht der FINMA. Seit 2023 ist die UNIS AG Teil der international tätigen Ardonagh-Gruppe.

Sandra Goetschmann Marketing & Communications Manager, Central Region

Chubb Versicherungen (Schweiz) AG, Bärengasse 32, 8001 Zürich O +41 43 456 7607 sandra.goetschmann@chubb.com | chubb.com/ch

UNIS AG Gartenstrasse 38, CH-8002 Zürich D +41 44 511 88 01 christian.andres@unis.ch

UNIS AG Gartenstrasse 38, CH-8002 Zürich D +41 44 511 88 12 donat.schwab@unis.ch