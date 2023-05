Chubb Versicherungen (Schweiz) AG

Der Rechtschutz reist jetzt mit: Chubb ergänzt Produktpalette im Bereich der Geschäftsreiseversicherung

Chubb ergänzt ihre Produktpalette im Bereich der Geschäftsreiseversicherung und bietet nun zusätzlich massgeschneiderte Deckungen und Services bei Rechtsstreitigkeiten.

Chubb hat heute eine Partnerschaft mit der Dextra Rechtsschutz AG, der digital ausgerichteten Spezialistin im Bereich Rechtsschutzversicherung, bekannt gegeben.

Die neu in die Geschäftsreiseversicherung integrierte Rechtsschutzversicherung von Dextra ist die perfekte Ergänzung der bestehenden Versicherungsdeckung. Sie bietet den Mitarbeitenden der versicherten Unternehmen Schutz im Falle von Rechtsstreitigkeiten während einer Geschäftsreise, indem Anwaltskosten und allfällige Gerichtsgebühren übernommen werden. In der Variante «Basis» besteht Versicherungsdeckung im Straf-, Schadenersatz-, Versicherungs-, und Vertragsrecht. In der Variante «Premium» zusätzlich in den Bereichen Internet- und Patientenrecht.

„Wir sind stolz darauf, unserer Kundschaft eine solide Absicherung zu bieten, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist", sagt Ersen Seckanovic, Head of Accident & Health bei Chubb in der Schweiz. "Durch unsere Kooperation mit der Dextra Rechtsschutz AG stellen wir unseren Kunden ein neues, umfassenderes Angebot zur Verfügung. Wir wollen damit dazu beitragen, dass Unternehmen ihre Mitarbeitenden auf Geschäftsreisen noch besser absichern können und erweitern unsere Angebotsvielfalt."

Über Chubb

Chubb ist der grösste börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis.

Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine ausserordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus. Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York, London und Paris sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen auf chubb.com/ch.

Ü ber Dextra

Dextra wurde 2012 als erste digitale Rechtsschutzversicherung der Schweiz gegründet und bietet Rechtsschutzlösungen für Privatpersonen und Unternehmen. Dextra steht für Unabhängigkeit, Fairness und Kompetenz und zeichnet sich durch einfache und massgeschneiderte Produkte, schlanke Prozesse und eine vollständig digitalisierte Customer Journey aus. Das Rechtsschutzunternehmen bedient mehr als 60'000 Kundinnen und Kunden und beschäftigt über 80 eigene Anwälte und Juristen.

Sandra Goetschmann Marketing & Communications Manager, Central Region Chubb Versicherungen (Schweiz) AG, Bärengasse 32, 8001 Zürich O +41 43 456 7607 sandra.goetschmann@chubb.com | chubb.com/ch