Chubb Versicherungen (Schweiz) AG

Chubb ernennt Lucas Klapdor zum neuen Leiter des Geschäftsbereichs Commercial Lines für die Central Region

Chubb gab heute die Ernennung von Lucas Klapdor zum neuen Head of Commercial Lines für die Central Region bekannt, welche die Schweiz, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate, Pakistan, Tunesien und Chubbs Joint Venture in Saudi-Arabien umfasst.

In seiner neuen Funktion wird Lucas Klapdor, der zuvor als Central Region Casualty Manager tätig war, die Verantwortung für die regionale Underwriting-Strategie für alle Commercial Lines-Produkte für Firmenkunden übernehmen. Er wird weiterhin in Zürich ansässig sein und an Nikolay Dmitriev, Regional Executive Officer (REO) für die Central Region von Chubb, berichten. Die Ernennung erfolgt mit Wirkung zum 1. Dezember 2023. Lucas Klapdor tritt die Nachfolge von Christian Graber an, der Chubb verlässt, um eine neue berufliche Herausforderung anzutreten.

Lucas Klapdor verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Versicherungsbranche und eine ausgewiesene Erfolgsbilanz in seinen bisherigen Funktionen. Er wechselte im Jahr 2020 als Casualty Manager für die Schweiz zu Chubb, bevor er ein Jahr später zum Regional Casualty Manager ernannt wurde. Ursprünglich begann er seine Karriere 2002 in Deutschland als Vertreter und Broker bei ERGO Group und UNIT Versicherungsmakler GmbH (einer Tochtergesellschaft von Aon), bevor er 2015 in der Schweiz ins Underwriting wechselte. Lucas Klapdor besitzt einen Masterabschluss im Versicherungsmanagement der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

Nikolay Dmitriev erklärt: «Lucas Klapdors Energie, Erfahrung und Führungsqualitäten waren ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung und das Wachstum unseres Haftpflichtgeschäfts in der Schweiz und der Central Region. Ich gratuliere Lucas zu seiner verdienten Beförderung und freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Funktion. Ich bin überzeugt, dass alle unsere regionalen Geschäftseinheiten von seiner technischen Erfahrung, seiner positiven Führung und seiner Motivation profitieren werden.»

Über Chubb

Chubb ist der grösste börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis.

Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine ausserordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus.

Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York, London und Paris sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 40.000 Mitarbeiter:innen.

Weitere Informationen auf chubb.com/ch

