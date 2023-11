TCL Electronics

Die Partnerschaft von TCL mit führenden europäischen Sport-Teams bekräftigt das Versprechen, erstklassige Sportübertragungen anzubieten

Paris (ots/PRNewswire)

Als offizieller Sponsor mehrerer europäischer Nationalmannschaften stellt TCL sicher, dass Sportfans mit den neuesten QD-Mini LED Großbild-TVs jeden actiongeladenen Moment erleben können

TCL Electronics (1070.HK), eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und eine der beiden größten TV-Marken der Welt, hat dafür gesorgt, dass Haushalte in ganz Europa im Oktober Zugang zu qualitativ erstklassigen TV-Übertragungen haben, wobei dies ein besonders ereignisreicher Monat für den europäischen Sport war. Mit spannungsgeladenen Fußball-Qualifikationsrunden für große Spiele und dem größten globalen Rugby-Ereignis des Jahres waren die Sportfans im vergangenen Monat verständlicherweise in heller Aufregung. Da dem Anschauen der großen Spiele so viel Zeit gewidmet wird, versteht TCL, wie wichtig es ist, Fernsehgeräte zu entwickeln, die das Zuschauererlebnis optimieren. Durch das Angebot unvergleichlicher Technologie und die Unterstützung von Spitzenteams durch sein umfangreiches IP-Portfolio bringt TCL Millionen von Kunden den Sportsgeist näher.

TCL: Ein eifriger Verfechter von den Werten des Sports

Als Pionier bei der Display-Technologie arbeitet TCL unermüdlich daran, dem Publikum auf der ganzen Welt immersive Unterhaltung und magische Momente zu bieten. TCL weiß um die tiefgreifende Wirkung, die Live-Sportübertragungen auf die Herzen und Leben der Menschen haben können. Sie bringen die Menschen zusammen und lassen sie an den Höhen und Tiefen teilhaben, die unvermeidlich während wichtiger Spiele erlebt werden.

Die fortlaufende Partnerschaft von TCL mit einigen der weltweit führenden Sport-Teams und Spielern zeigt das fortwährende Engagement für eine Freizeitbeschäftigung, die Menschen auf der ganzen Welt mit Leidenschaft betreiben. Durch seinen Fokus auf Premium-Sponsoring im europäischen Fußball und Rugby und durch die Entwicklung fortschrittlicher zugänglicher Technologie bringt TCL die Magie des Sports in Millionen von europäischen Haushalten und bekräftigt damit sein anhaltendes Engagement in der Region.

Führende TV-Technologie speziell für Sportübertragungen entwickelt

Wie bei jedem Stadion gilt auch bei der Bildschirmgröße: Je größer, desto besser. TCL weiß, dass Inhalte, die über einen größeren Bildschirm angezeigt werden, eine noch größere Wirkung auf das Publikum haben können, und hat daher unermüdlich daran gearbeitet, sein TV-Portfolio von 65 Zoll bis 98 Zoll zu erweitern. Die Flaggschiffmodellreihe unter den QD-Mini LED TVs von TCL, die TCL X95-Serie mit einer bahnbrechenden Spitzenhelligkeit sowie der TCL C805 sind in ausgewählten Märkten in Größen bis zu 98 Zoll erhältlich. Darüber hinaus hat TCL als weltweit führende Marke im 98-Zoll-TV-Segment kürzlich mit dem TCL P745 das erschwinglichste 98-Zoll-Modell auf den Markt gebracht, was bedeutet, dass mehr Menschen als je zuvor Sport auf dem Bildschirm mit dem gleichen Gefühl erleben können, als ob sie live im Stadion dabei wären.

Neben größeren Bildschirmen hat TCL in seinem neuesten QD-Mini-LED-Sortiment eine Reihe von fortschrittlichen Technologien entwickelt, die darauf abzielen, klarere, flüssigere und detailliertere Bilder für Live-Action und High-Motion-Inhalte zu erzeugen. Der AiPQ-Prozessor 3.0 von TCL ist mit Ai-MEMC ausgestattet und ist somit in der Lage, Darstellungen mit niedriger Bildrate in hohe Bildraten umzuwandeln und so seidenglatte Bilder ohne Unschärfe oder Aussetzer für ununterbrochene Action aufzubereiten. In Verbindung mit einer variablen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, die sich in Echtzeit an unterschiedliche Eingangsbilder anpassen kann, wird das TV-Erlebnis beim Sport auf ein völlig neues Niveau gehoben. Die Bälle schweben ohne Störung über den Bildschirm, damit dank der unglaublich geringen Eingabeverzögerung genau der Moment miterlebt werden kann, in dem ein Team punktet.

Die Aktivierung vom „Sportmodus", der Bildinhalte auf der Grundlage einer KI-Wahrnehmung klassifiziert und die relevanten Qualitätsparameter in Bezug auf Helligkeit, Kontrast, Farbe und Schärfe entsprechend anpasst, bringt das lebendige Stadionerlebnis durch die Darstellung von Milliarden von Farben noch lebendiger ins Haus. Stellen Sie sich die farbenprächtigsten Trikots, das grünste Spielfeld und den blauesten Himmel vor, um das Zuschauererlebnis zur Superlative zu steigern.

Mit den QD-Mini LED-TVs von TCL, die ab sofort in ausgewählten Märkten in ganz Europa erhältlich sind, können Sie die ganze Action miterleben.

* Aussehen, Funktionalität und Verfügbarkeit der Produkte können je nach Land/Region unterschiedlich sein

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen für Verbraucherelektronik und ist führend in der globalen Fernsehbranche. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und ist heute auf mehr als 160 Märkten in der ganzen Welt tätig. TCL ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern über Audio- bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten reichen. Besuchen Sie die Website von TCL unter https://www.tcl.com.

