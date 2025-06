Nachtschatten Verlag AG

Pressemitteilung: 101 Gründe, Cannabis zu lieben und Lucys Rausch

Vor einigen Tagen sind zwei interessante Neuerscheinungen im Nachtschatten Verlag publiziert worden: 101 Gründe, Cannabis zu lieben sowie das Magazin Lucys Rausc h mit einem ausführlichen Interview mit den beiden Autoren Michael Carus und Franjo Grotenhermen.

101 Gründe, Cannabis zu lieben: Das Buch ist genau zum richtigen Zeitpunkt erschienen. Bei der Präsentation an der weltweit grössten Hanfmesse, der Mary Jane in Berlin, wurde das neue Buch aus dem Nachtschatten Verlag mit grossem Interesse aufgenommen. Zudem ist die Nachfrage im Buchhandel weit über den üblichen Vorbestellungen: in der 1. Woche seit Erscheinen sind um die 2000 Bücher bestellt worden – mit steigender Nachfrage.

Haben Sie schon einmal Cannabis genossen und sind neugierig, was noch alles möglich ist? Oder haben Sie keine Erfahrung und wollen auch keine machen, aber es interessiert Sie, warum Cannabis so viele Liebhaber hat?

Und genau das fehlt in den jahrelangen weltweiten Diskussionen um die Legalisierung: Was bringt der legale Zugang zu Cannabisprodukten für die Gesellschaft und die Menschen Positives? Der Cannabisrausch muss etwas zu bieten haben!

Hier gibts noch mehr Infos zum Buch.

Im aktuellen ‘der Freitag’ wird diese wichtige Neuerscheinung als ‘Buch der Woche’ präsentiert, nebst weiteren interessanten Artikel zum Buch:

Weitere Artikel:

Im Fachmagazin für den Buchhandel, Buchszene.de, wurde ebenfalls ein Artikel wie auch ein Interview der beiden Autoren abgedruckt.

Hier finden Sie das ausführliche Interview mit den beiden Autoren in der aktuellen Ausgabe der Lucys Rausch:

Eine grossangelegte Socia-Media-Promotion mit szenenspezifischen Clips geht aktuell auf diversen Plattformen viral, so z.B. dieses hier:

In der aktuellen Lucys Rausch finden sich zudem weitere interessante Artikel zu den Themen:

C. G. Jung und Psychedelika

Stanley Krippner: Die psychedelische Erfahrung und Musik

LSD-Kunst: Blotter Art

Amanda Feilding: Psychedelische Wissenschaft

Timothy Learys Pilzexperimente

und viele Themen mehr rund um Psychedelika, Ethnobotanik und Wissenschaft

Hier erhalten Sie einen Einblick ins Magazin.

Gerne schicken wir Ihnen die beiden Neuerscheinungen als PDF oder in Papierform per Post zu.

Für Interviews können wir Ihnen den Kontakt der beiden Autoren Michael Carus sowie Franjo Grotenhermen zukommen lassen.

