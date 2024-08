40 Jahre Drogenkompetenz

Nachtschatten Verlag AG

Berauschend: Der Nachtschatten Verlag wird 40 Jahre alt. Grund genug, ein Buch zum Kernthema Drogenkultur und - politik zu publizieren und auf viele Jahre Aufklärungsarbeit zurückzusehen. Am Jubiläumsanlass vom 31. August werden wir den neuen Band DROGENKOMPETENZ live lancieren – diskutieren und üppig feiern.

DROGENKOMPETENZ – Das Buch zum Jubiläum. Entstanden ist ein Band mit wichtigen Texten aus 40 Jahren Drogenkultur. 40 Jahre, die durch bekannte Protagonisten der psychoaktiven Kultur aus den Bereichen Ethnobotanik, Hanf, Forschung, Wissenschaft und Kultur geprägt sind. Das druckfrische Buch enthält ausserdem wichtige Texte aus belletristischen und mittlerweile kaum zugänglichen Werken der Drogenliteratur.

In den letzten Jahren hat sich einiges verändert seit der Gründer des Verlages, Roger Liggenstorfer, anfangs der 80er Jahre wegen Hanfbüchern verurteilt wurde. Die Gesellschaft hat vor allem gelernt, zu differenzieren: Psychoaktive Substanzen sind nicht mehr einfach nur gut oder böse, legal oder illegal. Die Hauptgefahr geht auch nicht mehr nur von den Substanzen aus, sondern vielmehr vom Umfeld des zwangsläufigen Schwarzmarktes. Entkriminalisierung wurde weltweit zum Thema und stand immer mehr im Fokus. Dass die meisten Probleme durch Unwissen entstehen, ist bekannt. Und genau dem entgegenzuwirken, hat sich der Nachtschatten Verlag seit 40 Jahren auf die Fahne geschrieben, hat unermüdlich aufgeklärt und nützliches Wissen verbreitet. Nicht umsonst hiess einer der Slogans in den vergangenen Jahren: «Mehr Wissen, mehr Spass». Der Jubiläumsband DROGENKOMPETENZ enthält neue Texte von Autorinnen und Autoren sowie Zitate und prägnante Beiträge aus sämtlichen Büchern der vergangenen vier Jahrzehnte.

Die Medienmitteilung und einen Auszug aus dem druckfrischen Buch finden Sie hier. Hochaufgelöste Bilder wie das Cover und weitere Illustrationen stehen Ihnen zur freien Verfügung.

Zur Akkreditierung für das Jubiläumsfest am 31. August im Attisholz-Areal in Riedholz (SO), Schweiz, für die Vorträge und Diskussionsrunden geht es hierlang.

Wir freuen uns auf Sie!

Roger Liggenstorfer, Gründer und Geschäftsführung

Lukas Emmenegger, Geschäftsführung

Lukas Emmenegger, lukas@nachtschatten.ch

Roger Liggenstorfer, roger@nachtschatten.ch

www.nachtschatten.ch

www.40jahrenachtschatten.ch

www.lucys-magazin.com

