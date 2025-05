MND

MND SNOW bringt neue Generation von Beschneiungsanlagen auf den Markt

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire)

Auf der INTERALPIN 2025 (Innsbruck, Österreich) stellt MND SNOW, eine Sparte der französischen Gruppe MND mit Fokus auf Beschneiungsanlagen, eine strategische und technologische Überarbeitung ihres Angebots vor, mit einer neuen Reihe von Schneekanonen und der Einführung eines neuen Schneeerzeugers mit Gebläse, der neu konzipiert wurde, um optimale Leistungen im Temperaturgrenzbereich zu liefern.

Taurus, das Referenzsystem unter den Lanzenschneeerzeugern, stellt eine neue Reihe von Lösungen bereit.

Das robuste, zuverlässige und leistungsstarke System, das dank seiner Produktionskapazität die größten Skigebiete der Welt erobert hat, ist der beste auf dem Markt.

MND hat seine Produktpalette neu gestaltet und dabei auf den Stärken von Taurus aufgebaut. Zugleich wurde den Erwartungen des Marktes in Bezug auf Modularität, Nachrüstung, verbesserte Leistung im Temperaturgrenzbereich und Anpassung an neue Produktionszwänge Rechnung getragen.

Taurus Line , eine einreihige Lanze – ideal für schmale Hänge, bei denen es auf Präzision ankommt

, eine einreihige Lanze – ideal für schmale Hänge, bei denen es auf Präzision ankommt Taurus Pro , ist der neue Goldstandard für maximale Zuverlässigkeit und unübertroffene Schneeproduktion

, ist der neue Goldstandard für maximale Zuverlässigkeit und unübertroffene Schneeproduktion Taurus Advanced, die effizienteste Lösung im Temperaturgrenzbereich, mit drei Düsenreihen und einem erweiterten Erfassungswinkel von 160°, für bis zu 40 % mehr Schneeproduktion bei gleichen Starttemperaturen wie beim Pro

Diese neue Reihe gewährleistet die Interoperabilität zwischen den Modellen, vereinfacht die Wartung und erleichtert die Integration in bestehende Anlagen. Sie verfügt über integrierte Magnetventile für eine responsivere Steuerung und leichtere Beschneiungsköpfe.

MND SNOW stellt eine neue Generation von Schneeerzeugern vor

Sie ist besonders effizient bei niedrigen Temperaturen (+20 bis +30 % mehr Schneeproduktion im Vergleich zu einem Standard-Schneeerzeuger mit Gebläse) und ist ideal für Standorte in niedriger Höhe oder mit begrenztem hydraulischem Druck. Das neue Design ermöglicht eine bessere Integration in die natürliche Umgebung und bietet wichtige technologische Fortschritte. Dabei bleiben die Grundlagen des Erfolgs von MND SNOW Schneeerzeugern erhalten: Robustheit, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Betreiber können so die Lösung wählen, die am besten zu ihrem Grundstücksprofil und ihren Energieanforderungen passt.

„Mit dieser neuen Lanzenserie und dem neuen Gebläse-Schneeerzeuger bieten wir den Skigebieten eine größere Anpassungsfähigkeit an die heutigen klimatischen Gegebenheiten. Unsere Lösungen erfüllen die wachsenden Anforderungen der Betreiber, die Schneeproduktion in immer kürzeren Phasen entsprechender Wetterbedingungen zu maximieren. Diese zuverlässige, leistungsstarke und langlebige Ausrüstung verkörpert unsere Vision, den Wandel zu antizipieren, indem wir immer flexiblere und leistungsfähigere Technologien bereitstellen." – Stéphane GAL, Direktor von MND SNOW

Highlights

Optimierter Betrieb ab einem Druck von 10 bar

30 % Leistungsverbesserung im Temperaturgrenzbereich (-1 °C bis -4 °C) und bei niedrigem Druck

Wassermenge: 15 m³/h Wasser, d. h. 35 m³/h Schnee bei 15 bar

Kompatibel mit zentralisierten Luftsystemen

Optimiertes Design und Integration der Umwelt

MND stärkt seine Position als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Beschneiungsanlagen durch die Kombination von Leistung, Anpassungsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Die neuen Anlagen lassen sich nahtlos in die zentralen Managementsysteme von MND SNOW integrieren, wie z. B. die Überwachungssoftware SNOW-cs, und ermöglichen den Skigebieten, ihre Energieeffizienz und betriebliche Flexibilität zu maximieren.

Besuchen Sie uns auf der INTERALPIN vom 6. bis 9. Mai 2025, Stand B150

MND ist ein französischer Industriekonzern, der sich auf Seilbahnmobilität, Beschneiungsanlagen, Bergsicherheit und aufregende Freizeitinfrastrukturen spezialisiert hat. Mit mehr als 3.000 Kunden in 49 Ländern tragen die vier Kerngeschäftsbereiche von MND tagtäglich zu Mobilität, Freizeit und Sicherheit für alle bei, indem sie bewährte, nachhaltige Lösungen anbieten, die auf ihrer Bergexpertise aufbauen. MND ist in über 50 Ländern mit 300 Mitarbeitern tätig. www.mnd.com

Bilder herunterladen: https://cloud.mnd.com/index.php/s/3fNFqtgiGxLGgry

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2677154/MND_Fan_Snowmaker.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2677155/MND_Logo.jpg

alex@alternativemedia.fr