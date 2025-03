Hibob

HiBob wird zum Core Leader im Fosway 2024 9-Grid™ für Cloud HCM ernannt

London, 17. März 2025 (ots/PRNewswire)

HiBob, das Unternehmen hinter Bob, wurde erneut zum Core Leader im 2024 9-Grid™ for Cloud HCM der Fosway Group ernannt und ist damit das zweite Jahr in Folge in dieser prestigeträchtigen Kategorie. Diese Anerkennung unterstreicht das kontinuierliche Wachstum, die Innovation und die Führungsrolle von HiBob im Bereich der HR-Technologie.

Der Fosway 9-Grid™ Bericht bietet eine unabhängige Analyse von HR-Technologieanbietern, die die Anbieter nach Leistung, Potenzial, Gesamtbetriebskosten und Zukunftsaussichten bewertet. Die Position von HiBob als Core Leader zeigt die starke Marktpräsenz, die fortschrittlichen Fähigkeiten und das Engagement für die Bereitstellung einer intuitiven und skalierbaren HR-Lösung, mit der Unternehmen ihre Belegschaft effektiv verwalten und einbinden können.

Innovation in der HR-Technologie vorantreiben

Der Fosway-Bericht 2024 hebt die wichtigsten Branchentrends hervor, darunter die wachsende Bedeutung der KI-gesteuerten Automatisierung, die Intelligenz der Fähigkeiten und die Agilität der Arbeitskräfte. Unternehmen investieren in flexible und belastbare HR-Technologie und HiBob ist mit intelligenter Automatisierung, nahtloser Integration und einer benutzerfreundlichen Oberfläche weiterhin führend.

„Die Auszeichnung als Core Leader zum zweiten Mal in Folge unterstreicht unser Engagement für Innovation und Kundenerfolg", sagt Ronni Zehavi, Geschäftsführer von HiBob. „Unternehmen brauchen anpassungsfähige, intuitive HR-Lösungen, die sich mit der Arbeitsweise der Menschen weiterentwickeln. Diese Anerkennung bestätigt unsere Mission, eine erstklassige HCM-Plattform zu entwickeln, die Unternehmen dabei hilft, in einer sich ständig verändernden Welt Talente zu gewinnen, zu binden und zu entwickeln."

Eine erfolgskritische HR-Plattform für wachsende Unternehmen

HiBob ist die erste HR-Plattform für mittelständische und schnell wachsende Unternehmen. Sie bietet eine skalierbare, intuitive und anpassbare Lösung, die strategische Personalplanung, Gehaltsabrechnung, KI-gestützte Einblicke und Mitarbeiterengagement unterstützt.

Laut David Wilson, Gründer und Geschäftsführer der Fosway Group „setzt HiBob den Maßstab für HCM-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen, indem es einen umfassenden Umfang und eine außergewöhnliche Mitarbeitererfahrung bietet. Die jüngste Erweiterung um UK Payroll stärkt die Möglichkeiten für Kunden mit Sitz in Großbritannien weiter."

Weitere Informationen zum Ranking von HiBob im Fosway-Bericht 2024 9-Grid™ for Cloud HCM finden Sie auf Website von HiBob.

Informationen zu HiBob

HiBob hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit seiner HR-Plattform Bob die Arbeitsweise von Unternehmen in der modernen Arbeitswelt zu verändern. Es bietet eine robuste, flexible Technologie, die alle komplexen HR-Prozesse in einem benutzerfreundlichen Tool zusammenfasst, das jeden Mitarbeiter im gesamten Unternehmen erreicht. Wird von mehr als 4400 multinationalen Unternehmen genutzt, um Einstellungen zu beschleunigen, die besten Talente zu halten und das Engagement der Mitarbeiter zu steigern. www.hibob.com.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hibob-wird-zum-core-leader-im-fosway-2024-9-grid-fur-cloud-hcm-ernannt-302402421.html