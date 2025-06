Fürstentum Liechtenstein

Höflichkeitsbesuch des österreichischen OGH-Präsidenten Georg Kodek bei Justizminister Emanuel Schädler

Vaduz (ots)

Am Dienstagnachmittag weilte der Präsident des österreichischen obersten Gerichtshofs, Georg Kodek, in Liechtenstein. Justizminister Emanuel Schädler empfing ihn zu einem Höflichkeitsbesuch in seinem Büro im Regierungsgebäude. Kodek wurde dabei vom Präsidenten des Fürstlichen Obersten Gerichtshofs, Hubertus Schumacher, begleitet.

Im Rahmen des Gesprächs erörterten die passionierten Juristen aktuelle Fragen rund um die Liechtensteiner Politik und auch historische Aspekte sowie liechtensteinischen Eigen- und Feinheiten in der Rechtssprechung.