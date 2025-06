Nachtschatten Verlag AG

101 Gründe, Cannabis zu lieben

Mehr als ein Jahr ist seit der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland vergangen. Die öffentlichen Diskussionen laufen auf Hochtouren, wobei ein starker Fokus auf den Schattenseiten des Konsums liegt. In ihrem neuen Buch „101 Gründe, Cannabis zu lieben“ bringen Michael Carus und Dr. Franjo Grotenhermen jetzt die positiven Aspekte ans Licht und geben Einblicke in ihren umfangreichen Wissensschatz zur Wirkung, Kultur und Geschichte von Cannabis.

angesichts der Tatsache, dass weltweit 219 Millionen Erwachsene Cannabis rauchen, stellt sich unweigerlich die Frage: Warum wirkt diese Pflanze aus der Familie der Hanfgewächse so anziehend auf uns Menschen? Der Physiker Michael Carus und der Mediziner Dr. Franjo Grotenhermen kennen mehr als eine Antwort darauf. „Der Cannabisrausch muss etwas zu bieten haben“, schreiben die beiden Experten in ihrem Buch „101 Gründe, Cannabis zu lieben“, das am 16. Juni 2025 im Nachtschatten Verlag erscheint und im Buchhandel sowie online erhältlich ist.

Die Lektüre lohnt sich nicht nur für mündige Konsumenten, Patienten und Cannabisverordner, sondern auch für alle, die beim Disput um die Legalisierung mitreden und sich eine fundierte Meinung zu diesem Thema bilden möchten. Auf 240 Seiten gehen die Autoren auf die vielfältigen Facetten des Cannabiskonsums ein - von A wie „Abhängigkeit“ bis Z wie „Zeitwahrnehmung“.

Nebst der alphabetischen Sortierung sind die Kapitel zur besseren Übersicht unterschiedlichen Rubriken zugeordnet. Diese umfassen unter anderem die Wirkung, Kultur und Geschichte von Cannabis. Unter der Kategorie „Medizin“ erfährt der Leser mehr zum Potenzial von Cannabis bei der Behandlung verschiedenster Krankheiten und Volksleiden wie Schmerzen oder Stress. Außerdem finden sich Biografien prominenter Cannabisliebhaber. Jedes Kapitel umfasst ein bis zwei Seiten. Die Texte sind in laienverständlicher Sprache geschrieben und gleichsam informativ wie unterhaltsam.

Obwohl das Werk die positiven, oft vernachlässigten Seiten des Cannabiskonsums hervorhebt, werden auch mögliche Gefahren und Risiken nicht ausgespart. So beleuchten Carus und Grotenhermen in einer Vorbemerkung mögliche Nebenwirkungen, Kontraindikationen und das Suchtpotenzial von Cannabis.

Über die Autoren

Michael Carus

Michael Carus, Diplom-Physiker, war als Wissenschaftler an verschiedenen Instituten im Rheinland tätig, zum Teil lange Zeit in leitender Position. Dort führte er zahlreiche wissenschaftliche Projekte zum Thema Nutzhanf (Fasern, Schäben, Samen) und Cannabis (THC, CBD) durch. Gemeinsam mit führenden Unternehmen gründete er 2005 den europäischen Nutzhanfverband The European Industrial Hemp Association (EIHA, dessen Geschäftsführer er 13 Jahre lang (bis 2018) war. In dieser Zeit organisierte er zudem die weltweit größten Hanfkonferenzen und wurde mit mehreren Hanfpreisen ausgezeichnet. Carus ist außerdem Autor und Co-Autor zahlreicher Bücher über Hanf und Cannabis, teilweise zusammen mit Dr. Franjo Grotenhermen.

Dr. Franjo Grotenhermen

Franjo Grotenhermen ist Leiter des therapeutischen Zentrums für Cannabismedizin in Steinheim (NRW). Er ist Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.V. (ACM) und Vorsitzender der Internationalen Allianz für Cannabinoidmedikamente (IACM). Grotenhermen ist Mitarbeiter verschiedener Institute und Projekte im medizinischen Cannabisbereich und hat mehrere Hundert wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Artikel, Bücher sowie Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag nationaler und internationaler Organisationen, darunter die Weltgesundheitsorganisation, erstellt. Er erhielt folgende Auszeichnungen: Hanf-Preis 1999 der Cannabusiness, IACM 2011 Special Award, ICBC 2018 Lifetime Achievement Award, Robert-Newman-Gedächtnispreis 2018 von Akzept e.V., Ehrenpreis GFSAward 2021 von Gemeinnützige Forschungsvereinigung Saluplanta e.V. Im Jahr 2022 erschien ein Dokumentarfilm über sein Leben unter dem Titel „The Doctor: Franjo Grotenhermen“.

Stimmen zum Buch

„Dieses Buch ist ein etwas anderes Werk über Cannabis. Es ist ein großes Vergnügen, sich mit den vielen facettenreichen Aspekten der Pflanze zu befassen, die sie für viele Liebhaber so attraktiv macht. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich einen etwas anderen, frischen Blick auf das Thema gönnen wollen.“ Prof. Dr. Heino Stöver, University of Applied Sciences, Frankfurt

„Endlich gibt es ein Buch über Cannabis, das die vielen positiven Seiten der Pflanze hervorhebt, ein Buch, dessen Lektüre Spaß macht, über eine Pflanze, die auch mein Leben verbessert und bereichert hat.“ Jugendrichter Andreas Müller, Bernau

